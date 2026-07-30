Autos Italianos lleva a Ferrari North America a los tribunales por el fin de su operación en Colombia

Autos Italianos de Colombia S.A. informó que solicitó ante los jueces civiles de Bogotá la práctica de tres pruebas extraprocesales con el propósito de recaudar información sobre las circunstancias que rodearon la terminación de su vínculo comercial con Ferrari North America Inc. y el retiro de la operación autorizada de la marca en Colombia.

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La empresa indicó que estas actuaciones buscan obtener elementos de juicio antes de decidir si presenta acciones judiciales.

De acuerdo con el comunicado, las diligencias solicitadas incluyen el interrogatorio de parte de Ferrari North America, Inc., a través de su presidente, Luca Zanetti, así como los testimonios anticipados de Taddeo Bonelli, gerente de Desarrollo de la Red, y Louis Colmache, gerente de Ventas para Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica.

La compañía precisó que las pruebas fueron solicitadas con citación de Ferrari North America Inc. para “garantizar plenamente su derecho de contradicción y el respeto por el debido proceso”.

Autos Italianos de Colombia S.A. informó que solicitó ante los jueces civiles de Bogotá la práctica de tres pruebas extraprocesales. Foto: Suministrado a Semana

Según la empresa, mediante estas actuaciones pretende verificar información relacionada con la reducción de las asignaciones de vehículos destinadas al mercado colombiano, las restricciones sobre órdenes, preórdenes y depósitos de clientes, las comunicaciones sobre una eventual transferencia de la operación a Astara y las circunstancias en las que se decidió terminar los acuerdos comerciales.

También busca establecer el alcance del posterior contacto de Ferrari North America, Inc. con clientes vinculados a la operación en Colombia.

El comunicado señala que el objetivo de las pruebas es determinar, con base en información obtenida ante una autoridad judicial,

“Si Ferrari North America Inc. utilizó presuntamente el control que ejercía sobre elementos esenciales de la operación para reducir la capacidad competitiva de Autos Italianos de Colombia S.A., limitar sus posibilidades de continuidad, orientar su eventual sustitución por Astara u otro operador y asumir directamente la relación con los clientes vinculados a la operación”, señaló el comunicado.

Compradores aseguran haber pagado altas sumas por vehículos Ferrari que no fueron entregados en los tiempos acordados. Foto: Foto: dpa/picture alliance via Getty Images y Cortesía - Presidencia de la República

La empresa agregó que considera necesario esclarecer si las decisiones relacionadas con la asignación de vehículos, la gestión de órdenes y depósitos, la continuidad de la representación comercial y el contacto con los clientes pudieron afectar su capacidad para competir y mantener la operación que desarrolló durante más de una década en el mercado colombiano.

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Autos Italianos explicó que las diligencias hacen parte de una etapa preparatoria destinada a obtener la información necesaria para evaluar si procede promover acciones declarativas y reclamaciones de indemnización por presuntos actos de competencia desleal y los perjuicios que, según la compañía, pudieron ocasionarse.

No obstante, aclaró que estas actuaciones “no constituyen una declaración anticipada de responsabilidad ni permiten formular conclusiones definitivas respecto de la conducta de Ferrari North America Inc.”, y que cualquier decisión sobre eventuales incumplimientos o responsabilidades corresponderá a las autoridades competentes, con respeto por el debido proceso y el derecho de defensa.