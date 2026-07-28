Gobierno aprueba documento Conpes para fortalecer la infraestructura aeroportuaria con una asignación de $6,6 billones de pesos

El Gobierno Nacional aprobó el documento Conpes Aeroportuario de la Aeronáutica Civil, mediante el cual se establece una hoja de ruta para financiar proyectos de infraestructura aeroportuaria en Colombia con una asignación presupuestal de 6,6 billones de pesos.

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De acuerdo con el comunicado oficial, la medida busca respaldar iniciativas orientadas a la expansión, modernización y mantenimiento de los aeropuertos del país durante los próximos años.

Según la información divulgada por la Aerocivil, la aprobación del documento representa “un hecho de alta relevancia estratégica que asegura una partida presupuestal de $6,6 billones de pesos”.

Gobierno Nacional anunció la aprobación del documento CONPES Aeroportuario de la Aerocivil, un hecho de alta relevancia estratégica que asegura una partida presupuestal de $6,6 billones de pesos. Más detalles. 👇 pic.twitter.com/yLeyAKhnqz — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) July 28, 2026

Asimismo, señala que esta decisión traza la hoja de ruta financiera que viabilizará y potenciará la infraestructura, la sostenibilidad y la conectividad del sistema de transporte aéreo en Colombia durante los próximos años.

El documento Conpes establece el marco para la destinación de recursos dirigidos a proyectos de ampliación y modernización de la infraestructura aeroportuaria, así como al mantenimiento operativo de los terminales.

La Aerocivil indicó que las inversiones abarcarán tanto las áreas del lado aire como las del lado tierra, con el propósito de atender las necesidades operativas de la red aeroportuaria nacional.

El comunicado también señala que la formulación del documento fue resultado de un proceso técnico liderado por la entidad.

“El desarrollo de esta política pública es resultado de una rigurosa estructuración técnica, proceso que permitió proyectar la disponibilidad de recursos y garantizar que la Aeronáutica Civil cuente con herramientas para atender las necesidades aeronáuticas y logísticas en las diferentes regiones del país", señala Aerocivil.

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La Aerocivil aclaró que la aprobación del Conpes no significa el inicio inmediato de procesos de contratación. En el documento se indica que la aprobación del documento no implica la disponibilidad inmediata de caja ni la adjudicación directa de contratos, al tiempo que se explica que esta precisión busca brindar claridad sobre la gestión de los recursos públicos.

La entidad informó la importancia del Conpes firmado. Foto: Suministrada (API)

Finalmente, la entidad informó que la vigencia de los recursos comenzará formalmente el 7 de agosto, fecha en la que entrará en aplicación la apertura legal de los procesos precontractuales y de contratación pública.

De acuerdo con el comunicado, esta medida “ratifica el compromiso del Gobierno con los principios de transparencia, pluralidad de oferentes y correcto manejo de la hacienda pública en beneficio del desarrollo económico de la nación”.