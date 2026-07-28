Empresas en Colombia reciben más de 3.000 ciberataques por semana, generando pérdidas de hasta 6,3 millones de dólares

Las empresas en Colombia reciben, en promedio, más de 3.000 ciberataques por semana, de acuerdo con el más reciente Panorama de Amenazas de FortiGuard Labs, que sitúa al país como el tercero con mayor número de incidentes cibernéticos en América Latina, después de Brasil y México. El reporte también indica que Colombia concentra el 8 % de los ataques registrados en la región.

El documento advierte que un solo ciberataque puede generar pérdidas de hasta 6,3 millones de dólares e interrumpir la operación de una organización durante más de 36 horas, con efectos sobre la continuidad del negocio, la productividad y la confianza de clientes y aliados.

Los ataques cibernéticos han aumentado en los últimos años. Foto: Getty Images

Frente a este panorama, Fernando Maturana, gerente general de Gtd Colombia, señaló que el aumento de los riesgos responde a la evolución de las técnicas empleadas por los ciberdelincuentes para acceder a la información, interrumpir operaciones o extorsionar a las organizaciones.

“El uso de inteligencia artificial para desarrollar ataques más sofisticados, automatizados y difíciles de detectar exige que las compañías implementen una protección por niveles, donde distintas tecnologías resguarden cada punto de la infraestructura y funcionen de manera complementaria”, afirmó el directivo.

Entre las principales recomendaciones se encuentra fortalecer el control de acceso a los sistemas mediante modelos de verificación continua de usuarios y dispositivos, además de proteger el perímetro digital con herramientas que permitan detectar ataques dirigidos a sitios web, aplicaciones, servicios en la nube y correos electrónicos corporativos.

El informe también plantea la necesidad de reforzar la seguridad de los equipos conectados a las redes empresariales mediante soluciones de monitoreo permanente.

Según Maturana, “este tipo de herramientas utiliza cada vez con mayor frecuencia modelos de inteligencia artificial capaces de reconocer actividades inusuales que podrían pasar desapercibidas con los mecanismos tradicionales”.

Las empresas deben tomar medidas ante los ataque cibernéticos. Foto: Getty Images

Otras medidas recomendadas incluyen el monitoreo en tiempo real de eventos de seguridad, la identificación y corrección periódica de vulnerabilidades, así como la realización de pruebas que simulen ataques para evaluar el nivel de preparación de las organizaciones.

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En ese sentido, el directivo indicó que “estas evaluaciones permiten detectar fallas antes de que sean aprovechadas por un ciberdelincuente y definir planes de remediación según el nivel de riesgo de cada activo”.

El documento concluye que los incidentes de ciberseguridad representan un riesgo que trasciende el ámbito tecnológico, debido a sus posibles consecuencias financieras y operativas para las organizaciones.