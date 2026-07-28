¿Cómo es el nuevo carro eléctrico pequeño de BYD que busca liderar el mercado automotor?

La empresa de automóviles eléctricos china BYD sigue buscando dejar un impacto en el mercado automotor, trayendo consigo nuevas unidades que respondan a las necesidades de futuros usuarios y consumidores.

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Es por ello que en Japón, la marca presentó su primer modelo Kei-Car, pequeños y famosos coches que están pensados para facilitar la movilidad de los habitantes orientales.

Estos carros forman parte de casi el 40 % de las ventas de vehículos nuevos en el país, los cuales se comercializan por medio de microfurgonetas o camionetas.

A través de esto, se lanzó oficialmente el BYD Racco, luego de que estuvieran por más de un año en fase de desarrollo.

Para la producción de este vehículo, el proyecto tuvo la participación de figuras importantes en el mercado como la de Hirohide Tagawa, uno de los ingenieros más reconocidos de Japón y quien había estado por más de 30 años en Nissan.

BYD presentó en Japón su primer Kei-Car eléctrico, el Racco, enfocado en la movilidad urbana. Foto: VCG via Getty Images

La llegada del modelo Racco presenta una especie de desafío para los fabricantes de carros chinos, al adentrarse en un país que históricamente se ha encontrado dominado por otras marcas como Nissan, Honda, Suzuki y Daihatsu.

BYD espera que, por medio de este proyecto, gane terreno ante los líderes tradicionales de la nación asiática, demostrando un arsenal variado en sus coches que están hechos con el fin de satisfacer la necesidad de su público objetivo, siendo este caso los japoneses.

Características del BYD Racco

El BYD Racco está diseñado para seguir los reglamentos establecidos en el segmento kei-car en Japón. En cuanto a características, el coche eléctrico presenta una longitud de 3.395 mm y una anchura de 1.475 mm, en donde se aprovechan al máximo las cotas permitidas.

Además, el Racco fue hecho para poder usar al máximo la habitabilidad, tanto para carga como para pasajeros, teniendo un almacenamiento de hasta 1.372 litros con los asientos traseros rebatibles.

El BYD Racco busca competir en uno de los segmentos más populares del mercado japonés. Foto: VCG via Getty Images

En cuanto a baterías, se ofrecen dos alternativas que se adaptan a la necesidad de uso del conductor: La versión de acceso aplica un paquete de 22,4 kWh de capacidad, el cual homologa un alcance de 210 kilómetros.

Por otro lado, la versión superior equipa una batería de 35,84 kWh, la cual sube la autonomía del vehículo hasta los 320 kilómetros.

Dentro del apartado de recarga, el modelo permite una potencia máxima en corriente continua de 50 kW.

Refiriéndose al precio, el BYD Racco ha comenzado su comercialización por medio de una tarifa de 2,145 millones de yenes, que en Colombia equivale a un valor de $42.900.000.000 pesos.