BYD presentó camiones eléctricos para carga y proyecta vender 200 unidades en Colombia durante 2026

BYD anunció la llegada al mercado colombiano de los camiones eléctricos T35 y T75, con los que busca ampliar la oferta de vehículos para el transporte de carga y fortalecer la electrificación de la logística urbana. La compañía proyecta comercializar 200 unidades durante 2026, con el objetivo de alcanzar una participación del 1,5 % en el mercado de camiones pequeños.

BYD introduce en Colombia camión eléctrico para distribución urbana

Según cifras del RUNT consolidadas por la ANDI y Fenalco, durante 2025 se matricularon 19.724 vehículos eléctricos nuevos en Colombia, un crecimiento del 115 % frente a 2024. En diciembre, estos vehículos representaron el 11 % del total de unidades vendidas. No obstante, la participación de tecnologías eléctricas en el segmento de carga continúa siendo reducida, pese a que el país comercializa más de 15.000 camiones al año.

Los nuevos modelos T35 y T75 cubren aproximadamente el 75% del segmento de camiones livianos y medianos utilizados en operaciones urbanas y regionales de distribución Foto: BYD / API

“Este lanzamiento representa un hito estratégico porque finalmente tenemos una solución real para un mercado que quería apostar por lo eléctrico, pero no tenía qué comprar. Con la llegada de los modelos T35 y T75, la movilidad eléctrica de carga deja de ser un deseo o un sueño de futuro para convertirse en una opción tangible y rentable para las empresas colombianas”, aseguró Juan Pablo Molano, gerente comercial de BYD.

La empresa indicó que su estrategia está enfocada en la logística de última milla. El modelo T35, de 3,5 toneladas, tiene una capacidad de carga de 1.400 kilogramos y una autonomía de hasta 300 kilómetros, dependiendo de la operación. Junto con el T75, fue diseñado para atender cerca del 75 % del mercado potencial de camiones en el país.

Los nuevos modelos T35 y T75 cubren aproximadamente el 75% del segmento de camiones livianos y medianos utilizados en operaciones urbanas y regionales de distribución Foto: BYD / API

De acuerdo con la compañía, las empresas que migren a esta tecnología podrían reducir hasta en un 60 % sus costos operativos, gracias a menores gastos en energía y mantenimiento, además de incentivos tributarios. BYD señaló que Arepas El Carriel realizó un primer pedido de 10 unidades.

“Nuestra meta es agresiva pero necesaria: esperamos vender 200 unidades en 2026 para alcanzar una participación del 1.5% en el mercado de camiones pequeños. Queremos demostrar que el chasis eléctrico, aunque tenga una inversión inicial distinta, es un negocio mucho más rentable a largo plazo gracias a los incentivos del Gobierno y la eficiencia energética”, añadió el ejecutivo.