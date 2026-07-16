La tecnología con la que el Distrito busca acelerar las obras de la carrera Séptima

La Alcaldía de Bogotá confirmó que incorporó nuevas tecnologías para agilizar las obras del grupo 1 del Corredor Carrera Séptima. Este se refiere a la intervención entre las calles 99 y 127 y cuenta con cinco frentes de trabajo.

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Las autoridades explicaron que entre las calles 99 y 102 se está realizando la excavación para la conformación del pozo de pipe jacking. Esta herramienta permite que se disminuya el tiempo de intervención en las redes del proyecto.

La técnica consiste en empujar secciones de tubería prefabricadas bajo la tierra con gatos hidráulicos y un pozo de lanzamiento. Su utilidad radica en que evita abrir zanjas en la superficie y reduce el impacto de la construcción en las vías.

El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, realizó un recorrido por el sector donde verificó el avance de las obras y explicó la metodología utilizada.

“Este pipe jacking, que nos servirá para llevar los tubos de Acueducto por más de 1 km, no estaba contemplado inicialmente en el contrato. El alcalde nos pidió tecnología para acelerar la obra y, por esta razón, incorporamos esta tecnología alemana que nos permite ahorrarnos 1 año de trabajo”, indicó Molano.

Con el pipe jacking se reducirán las afectaciones a la vía. Foto: SDM

El sistema pipe jacking tiene la capacidad de realizar canalizaciones subterráneas sin necesidad de excavar más de cinco metros de profundidad en la vía. Además, permite instalar la tubería de la red matriz del acueducto, de un metro de diámetro, con la que se podrá conectar la red del sector.

¿Cómo funciona?

La Secretaría de Movilidad indicó que normalmente la instalación a zanja abierta tardaría 24 meses y requería un mayor espacio de ejecución. Sin embargo, con el pipe jacking el proceso se reduce a 10 meses y se pueden continuar las actividades normales en la superficie.

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Para conformar el pipe jacking del grupo 1 del corredor de la carrera séptima, se necesitarán 11 pozos y cámaras rectangulares de 5 metros de lado y lado y 6.5 metros de profundidad.

En total, serán 1.1 kilómetros los que serán excavados por la máquina tuneladora. La ejecución iniciará por el costado oriental de la carrera Séptima hasta la calle 109.

“Tenemos más de 300 personas trabajando en todo este grupo junto a los otros cuatro frentes de trabajo, que van de la 121 hasta la 109. A veces, cuando la gente pasa y no ve a los trabajadores, están acá, construyendo estas cámaras. Estamos avanzando”, agregó Molano.

Con la maniobra, los técnicos instalarán un tramo de red matriz de acueducto compuesta por tubos de 3 metros. Este está diseñado para soportar el tráfico pesado, los movimientos del terreno y la presión de la tierra.