Bogotá

IDU entrega dos estaciones de TransMilenio y estrenan nuevas rutas

La culminación de estas dos nuevas obras prometen beneficiar a más de 21.000 bogotanos.

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Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

1 de junio de 2026 a las 3:39 p. m.
Entregan obras en estaciones de la AutoNorte.
Entregan obras en estaciones de la AutoNorte. Foto: Composición SEMANA | Fotos: IDU - API

Las obras que han acompañado a los capitalinos en los últimos años ya empiezan a llegar a sus fases de entrega. Ahora el turno es para la autopista Norte, en donde se culmina la ampliación de dos estaciones de TransMilenio. Detallaron los paraderos, el tramo habilitado y cómo beneficiará esta culminación a la ciudadanía.

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Se trata de las estaciones Calle 187 y Terminal, ubicadas sobre la troncal de la Autopista Norte. El IDU finalizó los trabajos de ampliación y permitió que entraran oficialmente en operación con nuevos espacios y servicios.

Estos trabajos se realizaron en respuesta al crecimiento poblacional en las localidades de Suba y Usaquén, pues, de acuerdo con el IDU y TransMilenio, más de 21.000 personas validan diariamente su pasaje en estas dos estaciones.

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María Fernanda Ortíz, gerente de TransMilenio, y Orlando Molano, director del IDU, entregaron las estaciones a los bogotanos. Foto: IDU - API

Cambios en las estaciones

Las obras permitieron pasar de una infraestructura total de 874 metros cuadrados a 2.641 metros cuadrados, triplicando así la capacidad disponible para los pasajeros. Además, los trabajos incluyeron la construcción de:

  • Cuatro nuevos vagones, dos en cada estación
  • La instalación de seis pasarelas de conexión
  • La ampliación de dos vagones existentes
  • La construcción de cerca de un kilómetro de vía nueva para TransMilenio y el mantenimiento de 1,5 kilómetros adicionales de infraestructura del sistema.
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Ya entró en operación la ampliación de la estación calle 187. Foto: IDU - API

Además, uno de los cambios más relevantes para los usuarios es la entrada en operación de los servicios D55 y B55, que ahora tendrán parada en las estaciones Calle 187 y Terminal.

La distribución de los servicios quedó organizada de la siguiente manera:

  • Vagón 1: rutas 8, D55 y G11.
  • Vagón 2: rutas K16 y L18.
  • Vagón 3: rutas B16, B18 y B55.
  • Vagón 4: rutas 8 y B11.
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Habrá obras adicionales en la zona

Aunque las estaciones ya están funcionando con normalidad, el IDU informó que desde el pasado 13 de mayo comenzaron labores de mantenimiento y conservación en los puentes peatonales ubicados sobre la Autopista Norte a la altura de las calles 187 y 191.

Estas intervenciones abarcan más de 3.200 metros cuadrados de infraestructura peatonal y cerca de un kilómetro de recorridos. Sin embargo, los puentes continuarán prestando servicio mientras avanzan los trabajos.

La ejecución de estas obras tendrá una duración aproximada de tres meses y se espera que finalice durante el tercer trimestre de 2026, con el objetivo de mejorar la seguridad, accesibilidad y funcionalidad para miles de personas que transitan diariamente por este corredor del norte de Bogotá.

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