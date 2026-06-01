IDU entrega dos estaciones de TransMilenio y estrenan nuevas rutas

Las obras que han acompañado a los capitalinos en los últimos años ya empiezan a llegar a sus fases de entrega. Ahora el turno es para la autopista Norte, en donde se culmina la ampliación de dos estaciones de TransMilenio. Detallaron los paraderos, el tramo habilitado y cómo beneficiará esta culminación a la ciudadanía.
Se trata de las estaciones Calle 187 y Terminal, ubicadas sobre la troncal de la Autopista Norte. El IDU finalizó los trabajos de ampliación y permitió que entraran oficialmente en operación con nuevos espacios y servicios.
Estos trabajos se realizaron en respuesta al crecimiento poblacional en las localidades de Suba y Usaquén, pues, de acuerdo con el IDU y TransMilenio, más de 21.000 personas validan diariamente su pasaje en estas dos estaciones.
Cambios en las estaciones
Las obras permitieron pasar de una infraestructura total de 874 metros cuadrados a 2.641 metros cuadrados, triplicando así la capacidad disponible para los pasajeros. Además, los trabajos incluyeron la construcción de:
- Cuatro nuevos vagones, dos en cada estación
- La instalación de seis pasarelas de conexión
- La ampliación de dos vagones existentes
- La construcción de cerca de un kilómetro de vía nueva para TransMilenio y el mantenimiento de 1,5 kilómetros adicionales de infraestructura del sistema.
Además, uno de los cambios más relevantes para los usuarios es la entrada en operación de los servicios D55 y B55, que ahora tendrán parada en las estaciones Calle 187 y Terminal.
La distribución de los servicios quedó organizada de la siguiente manera:
- Vagón 1: rutas 8, D55 y G11.
- Vagón 2: rutas K16 y L18.
- Vagón 3: rutas B16, B18 y B55.
- Vagón 4: rutas 8 y B11.
Habrá obras adicionales en la zona
Aunque las estaciones ya están funcionando con normalidad, el IDU informó que desde el pasado 13 de mayo comenzaron labores de mantenimiento y conservación en los puentes peatonales ubicados sobre la Autopista Norte a la altura de las calles 187 y 191.
Estas intervenciones abarcan más de 3.200 metros cuadrados de infraestructura peatonal y cerca de un kilómetro de recorridos. Sin embargo, los puentes continuarán prestando servicio mientras avanzan los trabajos.
La ejecución de estas obras tendrá una duración aproximada de tres meses y se espera que finalice durante el tercer trimestre de 2026, con el objetivo de mejorar la seguridad, accesibilidad y funcionalidad para miles de personas que transitan diariamente por este corredor del norte de Bogotá.