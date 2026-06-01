IDU entrega dos estaciones de TransMilenio y estrenan nuevas rutas

Las obras que han acompañado a los capitalinos en los últimos años ya empiezan a llegar a sus fases de entrega. Ahora el turno es para la autopista Norte, en donde se culmina la ampliación de dos estaciones de TransMilenio. Detallaron los paraderos, el tramo habilitado y cómo beneficiará esta culminación a la ciudadanía.

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Se trata de las estaciones Calle 187 y Terminal, ubicadas sobre la troncal de la Autopista Norte. El IDU finalizó los trabajos de ampliación y permitió que entraran oficialmente en operación con nuevos espacios y servicios.

Estos trabajos se realizaron en respuesta al crecimiento poblacional en las localidades de Suba y Usaquén, pues, de acuerdo con el IDU y TransMilenio, más de 21.000 personas validan diariamente su pasaje en estas dos estaciones.

María Fernanda Ortíz, gerente de TransMilenio, y Orlando Molano, director del IDU, entregaron las estaciones a los bogotanos. Foto: IDU - API

Cambios en las estaciones

Las obras permitieron pasar de una infraestructura total de 874 metros cuadrados a 2.641 metros cuadrados, triplicando así la capacidad disponible para los pasajeros. Además, los trabajos incluyeron la construcción de:

Cuatro nuevos vagones, dos en cada estación

La instalación de seis pasarelas de conexión

La ampliación de dos vagones existentes

La construcción de cerca de un kilómetro de vía nueva para TransMilenio y el mantenimiento de 1,5 kilómetros adicionales de infraestructura del sistema.

Ya entró en operación la ampliación de la estación calle 187. Foto: IDU - API

Además, uno de los cambios más relevantes para los usuarios es la entrada en operación de los servicios D55 y B55, que ahora tendrán parada en las estaciones Calle 187 y Terminal.

La distribución de los servicios quedó organizada de la siguiente manera:

Vagón 1: rutas 8, D55 y G11.

Vagón 2: rutas K16 y L18.

Vagón 3: rutas B16, B18 y B55.

Vagón 4: rutas 8 y B11.

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Habrá obras adicionales en la zona

Aunque las estaciones ya están funcionando con normalidad, el IDU informó que desde el pasado 13 de mayo comenzaron labores de mantenimiento y conservación en los puentes peatonales ubicados sobre la Autopista Norte a la altura de las calles 187 y 191.

Estas intervenciones abarcan más de 3.200 metros cuadrados de infraestructura peatonal y cerca de un kilómetro de recorridos. Sin embargo, los puentes continuarán prestando servicio mientras avanzan los trabajos.

La ejecución de estas obras tendrá una duración aproximada de tres meses y se espera que finalice durante el tercer trimestre de 2026, con el objetivo de mejorar la seguridad, accesibilidad y funcionalidad para miles de personas que transitan diariamente por este corredor del norte de Bogotá.