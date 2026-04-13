El director del IDU, Orlando Molano, informó que el grupo 4 de las obras en la avenida 68 alcanzó un avance del 90,04 % en su ejecución. El funcionario destacó este resultado, teniendo en cuenta que, cuando la actual administración recibió el proyecto en enero de 2024, apenas registraba un 33,30 % de avance.

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El cuarto grupo comprende las obras realizadas por el distrito entre la avenida Centenario (calle 13) y la avenida Esperanza (calle 24). Molano señaló que la instrucción del alcalde Galán es que se debe tener habilitado este año para conectar con el grupo 3.

“Este grupo tiene la responsabilidad de construir casi dos kilómetros, tres estaciones, dos puentes peatonales, un box culvert y un deprimido peatonal que estará en la calle 13″, explicó Orlano Molano, director del IDU.

Orlando Molano, director del IDU. Foto: IDU

Este proyecto contempla la construcción de la estación de TransMilenio de la Calle 19, la cual ya registra un avance del 99,71%, por lo que está en la fase de detalles finales, tales como la conexión eléctrica y la instalación de los torniquetes para el ingreso.

Además, la obra del bicipeatonal de la calle 22A supera el 98,75% de ejecución. El puente peatonal de la av. Esperanza tiene un avance del 99,58%, según el registro más reciente.

Así mismo, destaca el deprimido peatonal ubicado en la calle 13 y el box culvert del canal San Francisco, que en este momento ya se encuentra totalmente finalizado. Un box culvert es una estructura en concreto hidráulico que permite el paso de agua por debajo de la vía.

El deprimido para TransMilenio entre Las Américas y la 68

Este proyecto hace parte del grupo 3 de las obras que se adelantan en este importante corredor de la capital. Molano presentó la ejecución de este proyecto, la cual ha avanzado en un 73,9% desde que la actual administración asumió el control en enero de 2024.

Este no es el único deprimido que se contempla en el proyecto de la Av. 68. Foto: IDU

“En un mes y medio, más o menos, tenemos que terminarlo y tenerlo completo”, destacó el director Molano, anticipando lo contemplado en algún momento cuando se preveía la entrega a finales de 2026.

Tal como lo anticipó SEMANA, Molano reveló que esta fase será entregada este año, así como los grupos 4 y 5. “Aquí va a pasar TransMilenio, se va a conectar las Américas con todo el corredor de la 68 y efectivamente con el grupo 4 y 5, que también tienen que estar este año (finalizado) para que se conecte con la calle 26 y llegar hasta la estación del Museo Nacional“, afirmó el director del IDU.