La movilidad en la ciudad de Bogotá se ha visto afectada en los últimos meses por las múltiples obras que se han realizado de forma simultánea, principalmente por la construcción de la primera línea del metro y las nuevas troncales de TransMilenio; sin embargo, también se están llevando a cabo adecuaciones y ampliaciones en la malla vial.

El sector de la Autopista Norte, que articula con varias troncales de transporte público, ha registrado obras de gran calado que han generado ajustes temporales en la circulación de vehículos particulares y del sistema masivo. La ejecución de estas obras ha implicado cierres parciales y la disposición de carriles exclusivos para garantizar el avance de la construcción, lo que a su vez ha tenido impacto en la fluidez vial de la zona.

Las obras en la Autonorte con 187 han afectado la movilidad en el sector. Foto: COLPRENSA

Según el último reporte del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), el proyecto de ampliación de las estaciones de TransMilenio en la Autopista Norte, específicamente en las estaciones Calle 187 y Terminal, ha alcanzado un 95,54 % de avance de obra.

Qué incluye la obra y cómo beneficiará a la movilidad

El proyecto comprende la ampliación de las plataformas y vagones de las estaciones Calle 187 y Terminal, además de la construcción de nuevas pasarelas de conexión y la expansión de vagones existentes para mejorar la capacidad y comodidad del sistema.

El director del IDU, Orlando Molano, señaló que estas obras impactarán positivamente la movilidad de miles de usuarios de TransMilenio y de quienes transitan por la zona norte de Bogotá, mejorando tanto la experiencia de viaje como la seguridad en este importante corredor de transporte.

Con el avance de la construcción cercano a su finalización, las autoridades anunciaron que muy pronto se habilitarán nuevamente los carriles mixtos que han estado cerrados en ambos costados de la Autopista Norte. Estos carriles habían sido cerrados mediante maletines y barreras para permitir el progreso de las obras, afectando aproximadamente 2 kilómetros de la vía (1 km por el costado oriental y 1 km por el occidental).

Muy pronto se estarán nuevamente en funcionamiento los carriles mixtos que han estado cerrados en ambos costados de la Autopista Norte. Foto: Movilidad Bogotá/Twitter/ @SectorMovilidad

La intención, según explicó el IDU, es devolver esos espacios al tráfico mixto, es decir, a la circulación tanto de vehículos particulares como de transporte público, lo más pronto posible, y trabajar con las entidades competentes para mejorar los retornos, especialmente en la calle 193, que es un punto de conexión importante en la zona.

La reapertura de carriles mixtos será una noticia bien recibida por conductores y usuarios del norte de Bogotá. El IDU informó que siguen avanzando otras tareas, como pavimentación de los carriles exclusivos de TransMilenio, traslado de redes y servicios públicos, y la instalación de acabados internos en los nuevos vagones y pasarelas de las estaciones.

Con la apertura de estos carriles mixtos, se espera aliviar la congestión vehicular en esa zona, mientras se culmina la modernización de este tramo clave en la infraestructura del transporte masivo capitalino.