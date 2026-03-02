Bogotá

Adiós a los trancones en punto clave de la ciudad: el anuncio del IDU que cambiará su viaje por la AutoNorte

Tras varios meses de cierres en este punto, finalmente se empieza a ver la luz para su reapertura.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

2 de marzo de 2026, 1:07 p. m.
Pronto reabrirán carriles en la AutoNorte, obras tienen un avance de 95 %.
Pronto reabrirán carriles en la AutoNorte, obras tienen un avance de 95 %. Foto: Guillermo Torres / Alcaldía de Bogotá / Montaje: Semana

La movilidad en la ciudad de Bogotá se ha visto afectada en los últimos meses por las múltiples obras que se han realizado de forma simultánea, principalmente por la construcción de la primera línea del metro y las nuevas troncales de TransMilenio; sin embargo, también se están llevando a cabo adecuaciones y ampliaciones en la malla vial.

Todo lo que debe saber sobre el nuevo megaportal de TransMilenio en la carrera Séptima

El sector de la Autopista Norte, que articula con varias troncales de transporte público, ha registrado obras de gran calado que han generado ajustes temporales en la circulación de vehículos particulares y del sistema masivo. La ejecución de estas obras ha implicado cierres parciales y la disposición de carriles exclusivos para garantizar el avance de la construcción, lo que a su vez ha tenido impacto en la fluidez vial de la zona.

Plan retornó y plan salida de Bogotá
Las obras en la Autonorte con 187 han afectado la movilidad en el sector. Foto: COLPRENSA

Según el último reporte del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), el proyecto de ampliación de las estaciones de TransMilenio en la Autopista Norte, específicamente en las estaciones Calle 187 y Terminal, ha alcanzado un 95,54 % de avance de obra.

Qué incluye la obra y cómo beneficiará a la movilidad

El proyecto comprende la ampliación de las plataformas y vagones de las estaciones Calle 187 y Terminal, además de la construcción de nuevas pasarelas de conexión y la expansión de vagones existentes para mejorar la capacidad y comodidad del sistema.

Bogotá

Cortes de agua para este martes 3 y miércoles 4 de marzo: lista de barrios completa. ¿Está el suyo?

Bogotá

Sarampión en Colombia: Bogotá dice que hay que reforzar las medidas en el país para frenar el regreso de la enfermedad

Trabajo y educación

Ojo al dato: más de 8.600 vacantes se abren en Bogotá esta semana; así puede postularse

Vehículos

Pico y placa en Bogotá: atentos conductores a la rotación de la medida este martes 3 de marzo

Bogotá

Cambios del DNP en el Sisbén causan demanda de solicitudes: Secretaría de Bogotá habilitó estos puntos de atención

Bogotá

Ladrones en Bogotá tienen azotadas las casas de esta localidad: capturaron a presuntos delincuentes violentando puertas

Bogotá

Así fue la recuperación del puente de la Calle 100; 300 metros de mayor tranquilidad para los transeúntes

Bogotá

Planifique sus rutas: estos son los siete puntos cerrados de la avenida Boyacá

Bogotá

Todo lo que debe saber sobre el nuevo megaportal de TransMilenio en la carrera Séptima

Medellín

¿Cuánto está costando moverse en taxi en Medellín este 2026? Estas son las tarifas que ya se están cobrando en la ciudad

El director del IDU, Orlando Molano, señaló que estas obras impactarán positivamente la movilidad de miles de usuarios de TransMilenio y de quienes transitan por la zona norte de Bogotá, mejorando tanto la experiencia de viaje como la seguridad en este importante corredor de transporte.

Con el avance de la construcción cercano a su finalización, las autoridades anunciaron que muy pronto se habilitarán nuevamente los carriles mixtos que han estado cerrados en ambos costados de la Autopista Norte. Estos carriles habían sido cerrados mediante maletines y barreras para permitir el progreso de las obras, afectando aproximadamente 2 kilómetros de la vía (1 km por el costado oriental y 1 km por el occidental).

Pese a que ha habido en algunos puntos un flujo vehicular más alto al habitual, la movilidad avanza sin ningún contratiempo, mientras que las autoridades recordaron a los usuarios de las vías mantener las normas para evitar accidentes.
Muy pronto se estarán nuevamente en funcionamiento los carriles mixtos que han estado cerrados en ambos costados de la Autopista Norte. Foto: Movilidad Bogotá/Twitter/ @SectorMovilidad

La intención, según explicó el IDU, es devolver esos espacios al tráfico mixto, es decir, a la circulación tanto de vehículos particulares como de transporte público, lo más pronto posible, y trabajar con las entidades competentes para mejorar los retornos, especialmente en la calle 193, que es un punto de conexión importante en la zona.

La reapertura de carriles mixtos será una noticia bien recibida por conductores y usuarios del norte de Bogotá. El IDU informó que siguen avanzando otras tareas, como pavimentación de los carriles exclusivos de TransMilenio, traslado de redes y servicios públicos, y la instalación de acabados internos en los nuevos vagones y pasarelas de las estaciones.

Con la apertura de estos carriles mixtos, se espera aliviar la congestión vehicular en esa zona, mientras se culmina la modernización de este tramo clave en la infraestructura del transporte masivo capitalino.

Más de Bogotá

x

Cortes de agua para este martes 3 y miércoles 4 de marzo: lista de barrios completa. ¿Está el suyo?

Las autoridades recomendaron un refuerzo de la vacuna para quienes planean viajar al exterior.

Sarampión en Colombia: Bogotá dice que hay que reforzar las medidas en el país para frenar el regreso de la enfermedad

Más de 8.600 ofertas de empleo, 200 especiales para mujeres.

Ojo al dato: más de 8.600 vacantes se abren en Bogotá esta semana; así puede postularse

Pico y placa en Bogotá.

Pico y placa en Bogotá: atentos conductores a la rotación de la medida este martes 3 de marzo

Afiliados del Sisbén deberán pagar para mantener la atención médica.

Cambios del DNP en el Sisbén causan demanda de solicitudes: Secretaría de Bogotá habilitó estos puntos de atención

Captura de presuntos ladrones en Suba.

Ladrones en Bogotá tienen azotadas las casas de esta localidad: capturaron a presuntos delincuentes violentando puertas

Intervención en el puente de la Calle 100 tuvo consecuencias en el mercado informal.

Así fue la recuperación del puente de la Calle 100; 300 metros de mayor tranquilidad para los transeúntes

Imagen referencia de un taxi y el hombre que fue víctima del hecho criminal.

Hombre salió de una fiesta en Bogotá, se subió a un taxi y cuando despertó tenía una deuda de $20 millones: esto le dijo el banco

Bogotá tendrá cielo parcialmente nublado y posibles lluvias aisladas durante la tarde, con temperatura máxima cercana a los 20 °C, según el Ideam

Bogotá: cielo nublado y posibles lluvias aisladas marcan la jornada de hoy

Noticias Destacadas