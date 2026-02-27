Bogotá

Todo lo que debe saber sobre el nuevo megaportal de TransMilenio en la carrera Séptima

El proyecto del ‘Corredor Verde’ empezó su ejecución este mes y está proyectado para entregarse en 2029.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

27 de febrero de 2026, 11:39 a. m.
El megaportal que se construirá por la Séptima será parte del nuevo proyecto de TransMilenio
El megaportal que se construirá por la Séptima será parte del nuevo proyecto de TransMilenio Foto: Alcaldía de Bogotá / IDU / Montaje: Semana

El Distrito ha impulsado diversas iniciativas para integrar tecnologías, ampliar rutas y responder al crecimiento de la población y a las nuevas demandas urbanas. Proyectos recientes incluyen la habilitación de estaciones temporales en la troncal Caracas para mantener la movilidad durante las obras de la primera línea del metro de Bogotá, lo que ha modificado la operación regular del sistema mientras se avanza en obras de infraestructura.

De otro lado, la Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), confirmó el inicio de las obras del nuevo corredor de TransMilenio por la carrera Séptima, en el tramo entre las calles 99 y 200, que incluye la construcción de un megaportal con patio-portal exclusivo para buses eléctricos, marcando lo que las autoridades han descrito como una “nueva era” para la operación del sistema de transporte masivo en la ciudad.

El incremento que entra en vigencia es de $350 pesos.
El nuevo corredor de TransMilenio por la carrera Séptima se construirá en el tramo entre las calles 99 y 200. Foto: TransMilenio

La troncal de TransMilenio por la Séptima tendrá un costo de $1,8 billones de pesos, incluyendo la compra de predios. Se contempla la construcción de 11,56 kilómetros de infraestructura, incluyendo los carriles exclusivos para el sistema de transporte masivo y vías mixtas, la instalación de 14 estaciones y un patio-portal de más de 80.000 metros cuadrados diseñado para albergar buses articulados y biarticulados de nueva generación, muchos de ellos con propulsión eléctrica.

El megaportal, ubicado en la calle 200, representará uno de los desarrollos más ambiciosos dentro de la red de TransMilenio, con capacidad para más de 60 vehículos de gran tamaño, además de espacios amplios para usuarios, plataformas de acceso y servicios auxiliares.

Bogotá

¿Por qué hubo una granizada tan intensa en Bogotá?: le contamos las razones

Bogotá

Polvo del Sahara en Bogotá: Secretaría de Salud emite alerta preventiva y entrega recomendaciones

4 Patas

En imágenes | Milagroso caso Scar: de ser atacado hasta con machete a buscar un nuevo hogar

Bogotá

Habla mamá de joven que supuestamente fue asesinada por su exnovio en apartamento de Bogotá: contó lo que le decía a su hija

Bogotá

Habló mamá de Sara Sofía y contó por qué nunca se encontró el cuerpo de la niña: reveló qué pasó el día en que murió

Bogotá

‘El celador’ enemigo de los niños: así cayó un presunto abusador sexual de una niña

Bogotá

Bogotá entre nubes y lloviznas: así se moverá el clima hoy en la capital

Bogotá

El terror de la calle 26: usuarios de TransMilenio denuncian ser víctimas de constantes ataques

Bogotá

Cierre y reapertura en importante estación de TransMilenio: prográmese para los cambios

Bogotá

Trabajo sí hay: más de 1.000 vacantes para obras Línea 1 Metro y empresas privadas. Fechas y cómo aplicar

El corredor también incluirá 11,56 km de ciclorrutas que recorrerán todo el tramo occidental del trazado y 23 plazoletas urbanas, que se integrarán con el entorno urbano para facilitar el tránsito peatonal y conexiones intermodales.

Las obras por la carrera séptima estarán divididas en 3 grupos,
Las obras por la carrera séptima estarán divididas en 3 grupos, Foto: Wikipedia

¿Cómo serán las obras del TransMilenio por la Séptima?

Este proyecto del TransMilenio por la Séptima tiene como plan realizarse en 3 grupos, divididos de la siguiente manera:

  • Grupo 1: desde la calle 99 hasta la calle 127
  • Grupo 2: desde la calle 127 hasta la calle 183
  • Grupo 3: desde la calle 183 hasta la calle 200 y el patio-taller

Según las estimaciones oficiales, este proyecto podría beneficiar directamente a más de dos millones de personas que transitan diariamente por la localidad de Usaquén.

Las autoridades han señalado que el megaportal de la carrera Séptima es una apuesta por la movilidad sostenible, integrando infraestructura ciclística, la incorporación de tecnologías más limpias y la capacidad de articular una parte significativa del sistema con futuros modos de transporte, incluida la potencial sincronía con proyectos como el metro y nuevos corredores de transporte masivo.

Más de Bogotá

A esta hora se presenta la caída de granizo en algunos puntos de la ciudad.

¿Por qué hubo una granizada tan intensa en Bogotá?: le contamos las razones

Polvo del Sahara en Bogotá.

Polvo del Sahara en Bogotá: Secretaría de Salud emite alerta preventiva y entrega recomendaciones

x

En imágenes | Milagroso caso Scar: de ser atacado hasta con machete a buscar un nuevo hogar

Lara Valentina Torres y su presunto asesino, José López.

Habla mamá de joven que supuestamente fue asesinada por su exnovio en apartamento de Bogotá: contó lo que le decía a su hija

Carolina Galván y su hija Sara Sofía.

Habló mamá de Sara Sofía y contó por qué nunca se encontró el cuerpo de la niña: reveló qué pasó el día en que murió

El presunto abusador sexual capturado en Bogotá.

‘El celador’ enemigo de los niños: así cayó un presunto abusador sexual de una niña

Cielo nublado en Bogotá este 27 de febrero, con probabilidad de lluvias en la tarde

Bogotá entre nubes y lloviznas: así se moverá el clima hoy en la capital

Usuarios de TransMilenio reportan ser víctimas de presuntos ataques de un habitante de calle - X (@msotelonovoa)

El terror de la calle 26: usuarios de TransMilenio denuncian ser víctimas de constantes ataques

Fuertes lluvias en la ciudad de Bogotá - X (@YMFajardo1106)

Fuerte granizada en Bogotá este jueves, 26 de febrero: estas son las zonas más afectadas

Noticias Destacadas