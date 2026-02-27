Todo lo que debe saber sobre el nuevo megaportal de TransMilenio en la carrera Séptima

El Distrito ha impulsado diversas iniciativas para integrar tecnologías, ampliar rutas y responder al crecimiento de la población y a las nuevas demandas urbanas. Proyectos recientes incluyen la habilitación de estaciones temporales en la troncal Caracas para mantener la movilidad durante las obras de la primera línea del metro de Bogotá, lo que ha modificado la operación regular del sistema mientras se avanza en obras de infraestructura.

De otro lado, la Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), confirmó el inicio de las obras del nuevo corredor de TransMilenio por la carrera Séptima, en el tramo entre las calles 99 y 200, que incluye la construcción de un megaportal con patio-portal exclusivo para buses eléctricos, marcando lo que las autoridades han descrito como una “nueva era” para la operación del sistema de transporte masivo en la ciudad.

El nuevo corredor de TransMilenio por la carrera Séptima se construirá en el tramo entre las calles 99 y 200. Foto: TransMilenio

La troncal de TransMilenio por la Séptima tendrá un costo de $1,8 billones de pesos, incluyendo la compra de predios. Se contempla la construcción de 11,56 kilómetros de infraestructura, incluyendo los carriles exclusivos para el sistema de transporte masivo y vías mixtas, la instalación de 14 estaciones y un patio-portal de más de 80.000 metros cuadrados diseñado para albergar buses articulados y biarticulados de nueva generación, muchos de ellos con propulsión eléctrica.

El megaportal, ubicado en la calle 200, representará uno de los desarrollos más ambiciosos dentro de la red de TransMilenio, con capacidad para más de 60 vehículos de gran tamaño, además de espacios amplios para usuarios, plataformas de acceso y servicios auxiliares.

El corredor también incluirá 11,56 km de ciclorrutas que recorrerán todo el tramo occidental del trazado y 23 plazoletas urbanas, que se integrarán con el entorno urbano para facilitar el tránsito peatonal y conexiones intermodales.

Las obras por la carrera séptima estarán divididas en 3 grupos, Foto: Wikipedia

¿Cómo serán las obras del TransMilenio por la Séptima?

Este proyecto del TransMilenio por la Séptima tiene como plan realizarse en 3 grupos, divididos de la siguiente manera:

Grupo 1: desde la calle 99 hasta la calle 127

Grupo 2: desde la calle 127 hasta la calle 183

Grupo 3: desde la calle 183 hasta la calle 200 y el patio-taller

Según las estimaciones oficiales, este proyecto podría beneficiar directamente a más de dos millones de personas que transitan diariamente por la localidad de Usaquén.

Las autoridades han señalado que el megaportal de la carrera Séptima es una apuesta por la movilidad sostenible, integrando infraestructura ciclística, la incorporación de tecnologías más limpias y la capacidad de articular una parte significativa del sistema con futuros modos de transporte, incluida la potencial sincronía con proyectos como el metro y nuevos corredores de transporte masivo.