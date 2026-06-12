Primer autogol del Mundial 2026: así fue el ‘blooper’ de Damián Bobadilla contra Estados Unidos

Sacudón para la selección de Paraguay en los primeros minutos de partido ante Estados Unidos. Este viernes, 12 de junio, Damián Bobadilla anotó el primer autogol del Mundial 2026 en el partido contra Estados Unidos en Los Ángeles.

Corrían apenas 6′ del compromiso, pero Estados Unidos salió con alta intensidad para hacer respetar su localía. En uno de sus ataques, los norteamericanos enviaron un centro al área y Damián Bobadilla iba en carrera, por lo que acabó anotando el autogol con su pierna derecha.

¡UNA PICARDÍA! Luego de una gran jugada de Pulisic, Bobadilla se llevó puesta la pelota y marcó en contra el 1-0 de Estados Unidos ante Paraguay, en tan solo 7' PT.



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La euforia fue total por parte de los jugadores de la selección de Estados Unidos, quienes como anfitriones quieren figurar de la mejor manera en esta edición de la Copa del Mundo. Caso contrario, una de las más llamativas selecciones de este campeonato, la paraguaya, no tuvo fortuna.

Así arranca el camino de los guaraníes en el Mundial 2026, sabiendo que la última vez que habían jugado una cita orbital fue para Sudáfrica 2010. Sin embargo, el equipo de Gustavo Alfaro aún tiene bastante partido por delante para revertir la situación.

La fría reacción de Damian Bobadilla al autogol contra Estados Unidos. Foto: AP Photo/Andre Penner

Así reaccionó la prensa paraguaya al autogol de Damián Bobadilla

“Infortunio en el área albirroja” - ABC Paraguay

“El conjunto norteamericano golpea primero tras una electrizante transición rápida. La jugada se encendió por la banda izquierda, donde Christian Pulisic frotó la lámpara, escapó de la marca de dos defensores paraguayos a pura velocidad y soltó un pase servido para Weston McKennie. El volante estadounidense intentó buscar a un compañero, pero encontró el pie cómplice de Damián Bobadilla, quien en su desesperado intento por cortar el pase terminó enviando el balón al fondo de su propia portería. Mala fortuna para Paraguay, que ahora cae 1 a 0″.

“El primer gol en contra del Mundial lo hizo Paraguay” - D10 de Paraguay

“Cuando se jugaban siete minutos del lance, Damián Bobadilla quiso interceptar un pase dentro del área guaraní, pero no hizo otra cosa que enviar el balón hacia la portería defendida por Orlando Gill”, arrancan reseñando.

Y agregan: “Hasta ese momento, la selección paraguaya estaba realizando una buena tarea. Es más, era mejor que el cuadro local y logró llevar el juego hacia el arco del dueño de casa. No obstante, en una de sus primeras incursiones en ofensiva, Estados Unidos fue beneficiado por la desgracia albirroja”.

“Damián Bobadilla anota en contra” - Tigo Sports

⚽️Gol de Estados Unidos. A los 7 minutos, Damián Bobadilla anota en contra.



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Por medio de un trino, uno de los canales deportivos con más importancia en Paraguay informó sobre el autogol de Bobadilla.