Mbappé señala a senadora paraguaya tras la victoria ante Francia: la acusa de racismo y habrá acciones legales

Kylian Mbappé calificó de “despreciable” e “indigna de su cargo” a la senadora paraguaya Celeste Amarilla, quien hizo comentarios racistas sobre el futbolista del Real Madrid tras la derrota de la Selección de Paraguay por la mínima diferencia frente a Francia, en los octavos de final del Mundial 2026.

Gol al 90’ definió el Portugal vs. España en el Mundial 2026: agónico final que nadie esperaba

Cambio confirmado en Colombia: salió la posible alineación de Lorenzo para enfrentar a Suiza

“Señora Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo”, comenzó diciendo el capitán de la selección francesa en un mensaje publicado en la red social X.

“Usted no representa a Paraguay, ese país que ha derrochado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo desinhibido, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores realizaron durante esta Copa del Mundo, para dejar lugar a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país”, añadió.

“Jamás permitiré que gente como ella tenga la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”, concluyó el delantero madridista, que ahora se alista para enfrentar a Noruega, de Erling Haaland, en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Francia eliminó del Mundial a Paraguay el pasado sábado por 1-0, con un gol de penal de Kylian Mbappé, en un partido duro, lento, defensivo y trabado que apagó a las figuras francesas, hasta que un cobro penal desequilibró un 0-0 casi cantado en los 90 minutos.

Kylian Mbappé, de Francia (izquierda), celebra tras marcar el primer gol de penalti contra Paraguay durante el partido de octavos de final del Mundial de fútbol disputado en Filadelfia. Foto: AP Photo/Matt Rourke

Al término del encuentro, Kylian Mbappé, muy caliente por lo que interpretaba como una excesiva dureza de los guaraníes, no dio la mano al portero paraguayo Orlando Gill al final del juego. El astro francés respondió con sarcasmo a la estrategia brusca de Paraguay, que intentó defenderse y sacarlo de los cabales en Filadelfia.

Fuerte mensaje de la senadora paraguaya

A través de X, la senadora Amarilla criticó la actitud del futbolista francés con expresiones racistas: “Bruto, no aprendió ni a escribir; en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo, Orlando Gill; yo lo hago en el Senado y no pasa nada”, escribió la política desde Asunción.

Denuncia ante la fiscalía de la FFF

“Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo; no pudieron meter ni un gol. Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol”, añadió en otro trino.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) se unió a las críticas del futbolista y calificó de “abyectas e inaceptables” las palabras de Amarillo; además, comentó que tomará acciones legales por sus fuertes palabras.

“Estos comentarios deshonran a quienes los emiten y a quienes los difunden. Los jugadores del equipo de Francia representan a Francia; es nuestro país el que está siendo insultado”, añadió la FFF en su comunicado.

Celeste Amarilla es una controvertida senadora de Paraguay, quien arremetió contra el francés Mbappé. Foto: @CelesteSenadora

Su presidente, Philippe Diallo, precisó en X que los comentarios de Amarilla “son delictivos y condenables”.

“Deben ser perseguidos aquí como en cualquier otro lugar. La FFF procede a un señalamiento a la fiscalía con el fin de una persecución judicial”, añadió.

Reacción del gobierno paraguayo

En medio de la polémica por el cruce de palabras entre la parlamentaria y el jugador, el Gobierno de Paraguay se pronunció en las redes sociales y rechazó de forma tajante lo dicho por la senadora Celeste Amarilla.

“El Gobierno de la República del Paraguay deplora y rechaza las expresiones de la senadora Celeste Amarilla, dirigidas al capitán de la selección nacional de Francia, Kylian Mbappé, las cuales son contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana que nuestro país promueve”, dice en el comunicado oficial.

“El Paraguay es una República democrática regida por el principio de separación e independencia de los poderes del Estado y, en este contexto, las manifestaciones de la referida legisladora corresponden exclusivamente al ejercicio de su responsabilidad individual como integrante del Poder Legislativo y de ninguna manera representan la posición del Gobierno de la República del Paraguay ni del pueblo paraguayo”, agregó el Ministerio de Relaciones Exteriores.