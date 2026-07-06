Dura reacción de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal: se despidió de las Copas del Mundo

Se acabó. Cristiano Ronaldo jugó su último Mundial, en este 2026, y el luso no levantó en su carrera profesional el trofeo de la cita orbital. En total, el astro disputó seis Copas del Mundo, entre Alemania 2006 y esta edición en United.

EL LLANTO DE CRISTIANO RONALDO TRAS QUEDAR ELIMINADO DEL #MundialEnDSPORTS ANTE ESPAÑA 💔🥺#FIFAWorldCup pic.twitter.com/FwvwRNRNIg — DSPORTS (@DSports) July 6, 2026

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Portugal quedó eliminada ante España, este lunes 6 de julio, en los octavos de final de la competencia internacional. El único tanto del encuentro llegó sobre los 90+1′, por obra de Mikel Merino.

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