Dura reacción de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal: se despidió de las Copas del Mundo

Se acabó. Cristiano Ronaldo jugó su último Mundial, en este 2026, y el luso no levantó en su carrera profesional el trofeo de la cita orbital. En total, el astro disputó seis Copas del Mundo, entre Alemania 2006 y esta edición en United.
EL LLANTO DE CRISTIANO RONALDO TRAS QUEDAR ELIMINADO DEL #MundialEnDSPORTS ANTE ESPAÑA 💔🥺#FIFAWorldCup pic.twitter.com/FwvwRNRNIg— DSPORTS (@DSports) July 6, 2026
Portugal quedó eliminada ante España, este lunes 6 de julio, en los octavos de final de la competencia internacional. El único tanto del encuentro llegó sobre los 90+1′, por obra de Mikel Merino.
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