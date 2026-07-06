Colombia enfrentará a Suiza en los octavos de final del Mundial 2026. Dicho partido es un tiro al aire para los dirigidos por Néstor Lorenzo, ya que se pueden ver como favoritos, pero también hay que resaltar que el rival de turno está bien capacitado.

En la previa, el análisis y estudio de ambos lados ha sido muy exhaustivo. Para los aficionados de la Tricolor pueden ser favoritos, pero desde el lado contrario también creen tener armas para dar la pelea.

Gustavo Puerta y Granit Xhaka tendrán una batalla en el mediocampo del Suiza vs. Colombia Foto: Getty Images

Justo a horas de dicho partido crucial para las aspiraciones de ambos equipos, surgió el concepto de una voz de la experiencia que tuvo vivencias tanto en Colombia como en Suiza.

Se trata de Johan Vonlanthen, nacido en Santa Marta, tierra colombiana, pero que se desarrolló deportivamente en el país europeo, donde hoy es asistente técnico del AT del Yverdon Sport.

Esa oportunidad de conocer las dos culturas futbolísticas ha generado que el deportista tenga un amplio conocimiento y, en esta oportunidad, ponga como favorita a la rival de la Tricolor.

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“Sin duda”

En una conversación reciente con Blick, apuntó: “Para mí, Suiza es sin duda la favorita. Tiene un estilo de juego dominante”.

Dando cuenta de las bondades que tienen los rojos, mencionó un nombre que le generaría un peligro mayúsculo a Colombia: “Suiza quiere la pelota, quiere controlar el partido, quiere tener el dominio. Con Johan Manzambi, cuenta con un jugador capaz de crear peligro en cualquier momento. Y también tienen mucha calidad en el banco”.

Al equipo cafetero también le dio la derecha, indicando a los hombres con mejor momento en la actualidad: “Son muy fuertes en esa faceta del juego (ataque) y cuentan con jugadores increíblemente peligrosos como Luis Díaz, Jhon Arias y Luis Suárez”.

Sobre el 10 de la Tricolor, agregó: “Y con James Rodríguez, tienen a un jugador capaz de dar pases decisivos y distribuir el balón con eficacia. Será interesante ver cómo Suiza afronta esta potencia al contraataque”.

Ante un posible pronóstico de resultado final, se mostró deseoso de un panorama tensionante que trascienda más allá de los 120 minutos: “Espero un empate y una tanda de penaltis. ¡Emoción hasta el final!”.

Johann Vonlanthen, exjugador de la selección de Suiza, nació en Colombia. Foto: PA Images via Getty Images

Escasea un 9 como Falcao

Para el colombosuizo, uno de los grandes déficits de la Selección Colombia es no contar con un delantero que sea letal en el área.

Jhon Córdoba se quedó fuera del Mundial 2026 por una lesión. Foto: AP Photo/Jeff Roberson

Al parecer, ve al cuadro colombiano bien en una fase, pero bastante quedado en otra que le parece crucial.

“El equipo es muy sólido en defensa, sí. Pero no marca muchos goles. Antes tenían a Falcao, ahora falta un verdadero delantero centro”, acabó diciendo sobre la escasez de gol en Colombia.