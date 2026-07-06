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Gol al 90’ definió el Portugal vs. España en el Mundial 2026: agónico final que nadie esperaba

Una anotación cuando empezaba el tiempo de reposición inclinó la balanza. Decepción absoluta para Cristiano Ronaldo en Texas, Estados Unidos.

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Redacción Deportes
6 de julio de 2026 a las 4:03 p. m.
Cristiano Ronaldo fue despedido del Mundial 2026 por España.
Cristiano Ronaldo fue despedido del Mundial 2026 por España. Foto: Getty Images

Un gol en el último suspiro del duelo de octavos de final entre Portugal y España definió el paso a la siguiente ronda. Mikel Merino fue el encargado de poner a gozar a los ibéricos, luego de haber anotado el 0-1 al minuto 90+1′.

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Para Cristiano Ronaldo, que añoraba hacer historia con los lusos, todo acabó. El experimentado de 41 años, quien marcó una época, no tendrá una nueva oportunidad de ser campeón de Copa del Mundo con su nación.

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