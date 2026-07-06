Un gol en el último suspiro del duelo de octavos de final entre Portugal y España definió el paso a la siguiente ronda. Mikel Merino fue el encargado de poner a gozar a los ibéricos, luego de haber anotado el 0-1 al minuto 90+1′.

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Para Cristiano Ronaldo, que añoraba hacer historia con los lusos, todo acabó. El experimentado de 41 años, quien marcó una época, no tendrá una nueva oportunidad de ser campeón de Copa del Mundo con su nación.

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