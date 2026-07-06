Buenas noticias para conductores de carros eléctricos en Colombia: podrían recuperar millones de pesos con este beneficio

El auge de los vehículos eléctricos ha ido creciendo notablemente en Colombia, sobre todo durante el primer semestre del año 2026, donde cada vez se registran más compradores que optan por estos coches ante los tradicionales.

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De acuerdo con el último boletín por parte de Fenalco y la ANDI, entre los meses de enero a junio, se matricularon un total de 24.477 de estas unidades eléctricas en el país, lo que representa un crecimiento del 235,5 % en comparación con el mismo periodo en el año 2025.

Incluso, con estos datos, la nación ya superó el número de vehículos eléctricos que fueron matriculados el año pasado, donde fueron vendidas 19.724 unidades nuevas en el mercado automotor.

No obstante, si bien la nación comienza a ver cada vez más estas alternativas, donde incluso el Gobierno Nacional la promueve, también existen una serie de problemáticas que se presentan por la llegada de esta tecnología sostenible.

Uno de esos es en el aspecto económico, donde muchos de los compradores no han reclamado los incentivos tributarios a los que tienen derecho, según lo establecido en la Ley 1715.

La Ley 1715 contempla incentivos tributarios para vehículos eléctricos, aunque muchos compradores aún desconocen cómo acceder a ellos. Foto: Getty Images

Dentro de las razones, se encuentra el desconocimiento de este beneficio, al igual que la manera de reclamarlo resulta ser demasiado compleja.

Cómo acceder a los beneficios de los carros eléctricos en Colombia

Para poder tener los beneficios para aquellos usuarios que utilizan un carro eléctrico en Colombia, deben tener el certificado UPME, el cual es expedido por la Unidad de Planeación Minero Energética y que permite que la DIAN reconozca los beneficios tributarios.

Si bien esta norma se encuentra vigente desde el año 2014, muchas personas no han podido reclamar los beneficios, ya que el procedimiento tiene varios criterios exigentes y cualquier falla puede terminar ocasionando algún reproceso, vencimiento del trámite e incluso la pérdida del aporte.

Para responder a esta problemática, existe la empresa CertiVeh, la cual se especializa en ayudar en este proceso. Según la entidad, durante su primer mes de creación, se gestionó la documentación ante la UPME para más de 200 vehículos que están valorados en más de $31.500 millones de pesos y tramitó más de $17.000 millones en beneficios tributarios.

Para poder dar una mayor facilidad al trámite para conseguir los beneficios. CertiVeh ha desarrollado una plataforma, la cual está apoyada en inteligencia artificial, funcionando por medio de WhatsApp.

El rendimiento energético de un carro eléctrico puede variar según el peso, tamaño y condiciones de conducción. Foto: Getty Images

El usuario solamente tendrá que cargar tres documentos para que luego la plataforma se encargue de extraer toda la información necesaria para así clasificarla y radicarla ante la UPME.

Tras esto, se podrá hacer seguimiento al trámite para poder gestionar la solicitud de la devolución del IVA ante la DIAN.

“Hoy es posible radicar la solicitud en minutos desde nuestro chat de WhatsApp. Es una oportunidad de recuperar el IVA, o incluso recibir ese dinero de vuelta si ya se hizo la compra con impuestos, lo que puede representar millones de pesos por carro”, asegura Julián Delgado, cofundador de CertiVeh.