Llantas radiales o convencionales para moto: ¿cuáles son las que convienen más para el día a día de un conductor?

Al momento de escoger una motocicleta, los pilotos tienen en cuenta varios aspectos, entre ellos las llantas del vehículo, ya sea por sus fichas técnicas, el rendimiento de estas o también por el estilo de manejo.

¿Qué tipos de llantas para moto existen y cuáles son las mejores opciones para manejar en Colombia?

Hay demasiada diversidad de llantas para moto; cada una ofrece una característica o ventaja sobre las demás. Las más reconocidas son las llantas radiales y convencionales.

Para muchos pilotos, escoger una entre estas dos es difícil, ya que cada una ofrece algo diferente. No obstante, entidades del sector automotor explican cuál es la diferencia de cada una y cuál es la más conveniente acorde a la necesidad del conductor.

¿Qué son las llantas radiales?

De acuerdo con Elige Llantas, las llantas radiales son los neumáticos más modernos que existen, cuya introducción en el mundo automotor se presentó en el año 1948 y que eran principalmente utilizados en automóviles.

Estas están diseñadas con una lona que está distribuida de forma radial, en donde las cuerdas de la lona son distribuidas desde el centro del neumático. También tienen costados mucho más blandos, lo que les permite ser cómodas y proporcionar un mejor agarre.

Las llantas radiales también suelen ser más livianas y menos propensas a sufrir alguna clase de pinchazo. Además, disipan mejor el calor, lo que permite que, en situaciones en que la moto se encuentre en una conducción intensa, ayude a evitar que ocurra un sobrecalentamiento.

Las llantas radiales también poseen unas capas de cables internos que comienzan a partir del centro de la llanta hacia los costados, lo que le permite tener más estabilidad cuando la moto pasa por rectas o curvas.

A simple vista, las llantas radiales pueden ser identificadas, ya que tienen una “R” impresa, lo que significa que tienen una construcción radial.

Conocer las ventajas y limitaciones de cada tipo de llanta puede ayudar a elegir la opción más adecuada para cada motocicleta. Foto: Getty Images

¿Qué son las llantas convencionales?

De acuerdo con Bridgestone, las llantas convencionales son aquellas que están hechas por capas de fibras textiles superpuestas y cruzadas entre sí.

Dentro de sus mayores ventajas, se encuentran su alta estabilidad lateral, su resistencia a posibles daños en los costados, al igual que su larga durabilidad.

Estas llantas son ideales para aquellas motocicletas estilo chopper o que pasen por terrenos o situaciones extremas.

No obstante, también tiene sus fallas, ya que genera una fricción entre las capas al rodar, derivando en un sobrecalentamiento y deformación de la banda de rodadura.

Asimismo, tiene un mayor desgaste, al igual que una adherencia desfavorable, sobre todo en zonas mojadas.

¿Cuál es la mejor opción?

Escoger entre las llantas radiales o convencionales varía dependiendo del tipo de moto y el uso que le da el conductor.

Las llantas radiales funcionan mucho mejor si la motocicleta es deportiva y si su estilo de conducción es mucho más rápido y agresivo.

Mientras que en aquellos casos que sean más pesados y se encuentren en condiciones extremas, lo ideal sería una convencional.