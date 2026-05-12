Recomendaciones para manejar moto en temporada de lluvias en Colombia: estas son las claves para evitar accidentes

La temporada de lluvias de 2026 se ha vivido en varias regiones de Colombia, que han registrado fuertes precipitaciones e inundaciones. Las alertas del Ideam han informado sobre las futuras jornadas.

¿Es seguro cargar un carro eléctrico bajo la lluvia? Lo que debe saber para esta temporada de lluvias

Aunque entidades emiten comunicados del pronóstico del tiempo, en ocasiones, las afectaciones climáticas y precipitaciones ocurren sin aviso. En algunos casos, pueden afectar a los motociclistas.

Por ejemplo, los riesgos de un accidente vial incrementan más durante la época de lluvias; de acuerdo con el concesionario y distribuidor de motos Disemrca, trasladarse por moto bajo precipitaciones reduce la fricción entre la llanta y el pavimento, lo que provoca que el conductor tenga menos agarre al realizar una maniobra.

Adicionalmente, la distancia de frenado resulta afectada al aumentar entre un 20 % y un 40 %, teniendo en cuenta las condiciones actuales de las llantas y la superficie donde se encuentre el vehículo.

Las fuertes precipitaciones en Colombia han afectado la movilidad y seguridad de motociclistas en varias regiones del país. Foto: Getty Images

Es ante estas incomodidades que los motociclistas presentan en época de lluvias que Dismerca emite una serie de recomendaciones para prevenir accidentes.

Técnicas importantes para manejar más seguro bajo lluvias en Colombia

Al conducir bajo fuertes precipitaciones, es clave tener una conducción más técnica, donde destaca la paciencia del piloto. Los frenados de la moto tienen que ser progresivos, deben comenzar con una presión suave en la maneta y que progresivamente aumenten.

Realizar esta acción provoca que la suspensión comience a transferir peso hacia la llanta delantera de la moto, sin que pierda agarre. En caso de que el motociclista realice un freno brusco, la rueda comenzará a deslizarse.

La distribución de la fuerza entre la llanta delantera y la trasera también genera un factor importante para manejar con más seguridad bajo fuertes lluvias. El conductor debe apoyarse solamente en el pedal trasero, ya que permite aumentar la distancia de detención. Solo utilizar el delantero puede afectar la estabilidad de la moto.

Anticipar los movimientos del vehículo delantero también es clave, por lo que se recomienda mantener una mayor distancia y reducir la velocidad al momento de realizar una curva o intersección.

Mejorar la visibilidad mientras llueve

El agarre del motor es importante para movilizarse con seguridad, pero al tiempo es vital tener una visión clara sobre las zonas que el motociclista se encuentra transitando. Los visores, durante la época de lluvia, terminan empañándose o llenándose de gotas, dificultando la visibilidad del conductor y su capacidad de reaccionar ante situaciones que lo requieran.

Por eso se recomienda utilizar un visor que porte un tratamiento antiempañante, además de encender las luces del vehículo y mantenerlas prendidas durante todo el trayecto. Adicionalmente, se aconseja evitar conducir por puntos ciegos.