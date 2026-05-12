Pico y placa en Cali del 13 al 15 de mayo: conozca la rotación y evite multas

La Secretaría de Movilidad Distrital de Cali informó que la medida del pico y placa iniciaría a implementarse el 5 de enero de 2026 y se extendería hasta el 30 de junio de este año.

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La restricción vehicular tiene un horario habitual de 6:00 a. m. a 7:00 de la noche, de lunes a viernes, y no aplica para taxis o motocicletas. Durante fines de semana y festivos, los conductores se podrán movilizar libremente.

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Los vehículos particulares con placas que finalicen en 5 y 6 no podrán circular por las calles en el horario de la medida durante este miércoles 13. Así quedó la restricción para el resto de la semana:

Miércoles: 5 y 6

Jueves: 7 y 8

Viernes: 9 y 0

Las multas por incumplir el pico y placa en la ciudad de Cali corresponden a medio salario mínimo. En cuanto a la tasa de congestión, la Secretaría de Movilidad señaló que sólo puede ser pagada hasta las 5:00 p. m. del día antes de usar el beneficio.

Así es la rotación del pico y placa para Cali durante el primer semestre 2026. Foto: Alcaldía Cali

Los valores de la tasa de congestión quedaron actualizados para 2026 de esta manera:

Semestral: $2.920.000.

Mensual: $480.000.

Diario: $121.000.

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Vehículos exentos

Carros de emergencia y socorro, como ambulancias, unidades de bomberos o Cruz Roja.

Vehículos de servicio oficial, diplomáticos y consulares.

Automóviles que transporten a personas con movilidad reducida o discapacidad que cuenten con acreditación.

Carros eléctricos o híbridos.

Vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco toneladas.

Usuarios que liquiden la tasa de congestión o contaminación.

Motocicletas.