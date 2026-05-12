Pico y placa en Cali del 13 al 15 de mayo: conozca la rotación y evite multas

La Secretaría de Movilidad Distrital de Cali informó que la medida del pico y placa iniciaría a implementarse el 5 de enero de 2026 y se extendería hasta el 30 de junio de este año.
La restricción vehicular tiene un horario habitual de 6:00 a. m. a 7:00 de la noche, de lunes a viernes, y no aplica para taxis o motocicletas. Durante fines de semana y festivos, los conductores se podrán movilizar libremente.
Pico y placa en Cali del 13 al 15 de mayo
Los vehículos particulares con placas que finalicen en 5 y 6 no podrán circular por las calles en el horario de la medida durante este miércoles 13. Así quedó la restricción para el resto de la semana:
- Miércoles: 5 y 6
- Jueves: 7 y 8
- Viernes: 9 y 0
Las multas por incumplir el pico y placa en la ciudad de Cali corresponden a medio salario mínimo. En cuanto a la tasa de congestión, la Secretaría de Movilidad señaló que sólo puede ser pagada hasta las 5:00 p. m. del día antes de usar el beneficio.
Los valores de la tasa de congestión quedaron actualizados para 2026 de esta manera:
- Semestral: $2.920.000.
- Mensual: $480.000.
- Diario: $121.000.
Vehículos exentos
- Carros de emergencia y socorro, como ambulancias, unidades de bomberos o Cruz Roja.
- Vehículos de servicio oficial, diplomáticos y consulares.
- Automóviles que transporten a personas con movilidad reducida o discapacidad que cuenten con acreditación.
- Carros eléctricos o híbridos.
- Vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco toneladas.
- Usuarios que liquiden la tasa de congestión o contaminación.
- Motocicletas.