A la hora de comprar un vehículo, es común escuchar entre las características que se nombre al tipo de transmisión. Los carros modernos utilizan mecánica y automática, pero cada una tiene sus beneficios.

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Ante la pregunta de cuál es más conveniente, Kia respondió que depende del estilo de manejo, del conductor y de las superficies que recorre. Para empezar, la transmisión mecánica o manual es aquella que lleva un pedal de embrague (o clutch) y una palanca de cambios.

Por medio de la palanca, se puede cambiar la marcha y subir o reducir la velocidad. Este tipo de carros exigen mayor esfuerzo físico y atención debido a la necesidad de coordinar la palanca y el pedal.

Es recomendable para personas que prefieren sentir el control del vehículo. En muchos países siguen siendo los favoritos por cuestiones de ahorro, a pesar de que los automáticos se han popularizado en las últimas décadas.

Kia indicó que los principales beneficios de las cajas mecánicas son los bajos costos iniciales y los mantenimientos económicos. Esto se debe a que el sistema es más sencillo y las reparaciones no suelen ser excesivas.

Además, se destacan por su eficiencia en carreteras, sobre todo viajes largos y abiertos donde se puede ahorrar en combustible con los cambios adecuados. En terrenos difíciles o superficies de tierra con pendientes pronunciadas, la transmisión mecánica tiene un buen desempeño.

Los carros de tipo manual suelen ser requeridos en trabajos de campo o en transporte de carga ligera. Además, son demandados en el sector de reventas por su durabilidad.

¿Qué pasa con la transmisión automática?

Kia explicó que la transmisión automática funciona con un sistema hidráulico y un conjunto de sensores que identifican cuándo cambiar la marcha. Estos carros son considerados más fáciles de manejar debido a que solo tienen dos pedales: acelerar y frenar.

Los carros mecánicos tienen la posibilidad de cambiar las marchas de forma manual. Foto: Getty Images

“Estos vehículos ofrecen una experiencia más fluida y continua, con cambios de marcha casi imperceptibles que elevan la comodidad al volante. Si vives en una ciudad con tráfico constante, pueden evitarte la fatiga de presionar el pedal de embrague y mover la palanca de cambios”, agregó Kia.

La compañía añadió que son prácticos para las personas que están empezando a manejar y necesitan sentirse cómodos con el vehículo. Entre sus beneficios está la facilidad en pendientes, la experiencia renovada en viajes largos y la reducción de fatiga al volante.

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Algunos modelos más modernos con transmisión automática tienen elementos de inteligencia artificial que predicen los hábitos del conductor. A la hora de escoger cuál es la mejor, Kia recomienda tener en cuenta las preferencias del propietario.

Por un lado, el mecánico tiene bajos costos de mantenimiento y ofrece mayor control del vehículo. Mientras que el automático es práctico para el tráfico diario de las ciudades.