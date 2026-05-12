¿Gasolina en la cadena? El error que arruina su moto y cómo limpiarla correctamente

La cadena es una de las piezas más fundamentales de todas las motos. Mantenerla limpia y lubricada ayuda a la seguridad y el rendimiento del vehículo. Por esta razón, expertos recomiendan asearla frecuentemente y alargar su vida útil.

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La empresa japonesa Honda recomienda usar un desengrasante y eliminar la grasa y suciedad antigua. El proceso está centrado en disolver los residuos para darle paso a la lubricación.

El mantenimiento de la cadena previene que otros elementos de la moto como el piñón y la corona se desgasten más rápido. Además, ayuda a que la potencia del motor llegue a la rueda trasera. La sugerencia de los expertos es realizarlo cada 1.000 kilómetros o según el nivel de suciedad.

¿Cómo limpiar la cadena?

Honda afirmó que para realizar una limpieza completa, se necesitan productos adecuados como desengrasante, caballete para elevar la rueda trasera, cepillo de cerdas duras, paños de microfibra, balde de agua y lubricante en spray. Los elementos que no son recomendados son los detergentes agresivos, la gasolina o thinner.

La cadena ayuda a llevar potencia del motor a las llantas traseras. Foto: Getty Images

El primer paso es preparar el área de trabajo y colocar la moto, apagada, sobre el caballete para que la rueda trasera gire sin problemas. Algunas personas utilizan cartones en el suelo para evitar manchas.

Lo segundo es retirar la grasa antigua con el desengrasante o limpiador de cadena de moto. Este proceso se debe realizar mientras la rueda gira lentamente. El producto debe actuar por varios minutos para que disuelva la grasa de manera adecuada.

Luego, es momento de utilizar el cepillo para frotar los eslabones, quitar la grasa y la suciedad. Honda indicó que las zonas de unión y los rodillos son las que más acumulan residuos, por lo que deben ser priorizadas.

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El cuarto paso es secar la cadena con un paño de microfibra para después aplicar el lubricante. Una capa fina y uniforme se usa en el interior de la cadena mientras se gira la rueda para distribuir el producto.

Para finalizar, es importante revisar la tensión de la cadena. Para esto, se debe dejar la moto en el caballete mientras se realiza una prueba con la rueda trasera del vehículo levantado.