Marca de lujo vuelve a Colombia tras más de 30 años de ausencia: Estos son los modelos que traerán al país

La marca de automóviles estadounidense, Cadillac, regresa de manera oficial a Colombia luego de un lapso de 32 años. El objetivo de la empresa es reingresar al mercado automotriz colombiano, enfocando la venta de sus modelos de vehículos eléctricos de alta gama en el país.

¿Su carro eléctrico se siente distinto? Las 4 señales de alerta que nunca debe ignorar

Esta meta va en coyuntura con el incremento de estos carros, no solo que se han visto en Colombia, sino en el mundo entero, gracias a las fabricaciones de este tipo de automóviles, principalmente provenientes de países europeos y asiáticos. El anuncio de Cadillac se llevó a cabo durante una presentación en la ciudad de São Paulo, Brasil, por medio de miembros de General Motors.

Según lo mencionado por la marca, el regreso al país se efectuará por medio de una coordinación de GM Colmotores. Por el momento, no se ha confirmado un día exacto en que la empresa haría la venta de sus modelos en Colombia, aunque se espera que la llegada de estos ocurra durante este año.

Estos son los modelos de vehículos Cadillac que transitarán en un futuro por las calles de Colombia

Por medio de esta nueva fase de Cadillac, la compañía informó que al país llegarán tres tipos de modelos eléctricos que esperan competir ante las otras empresas de automóviles que se han desempeñado favorablemente en el mercado colombiano.

Cadillac Celestiq, uno de los modelos que vendrá a Colombia Foto: Cadillac - API

Dentro de los carros eléctricos anunciados, se encuentra el Cadillac Celestiq, un modelo que ha sido fabricado en Estados Unidos y que es uno de los vehículos más lujosos de la marca. Este automóvil posee dos motores eléctricos que tienen la capacidad de entregar al carro 655 caballos de potencia y 876 Nm de torque. Asimismo, tiene una aceleración bastante sorprendente al moverse de 0 a 100 km/h en casi 4 segundos.

Otro de los automóviles que vendrán al país es la SUV Cadillac Lyriq. El cual es el primer carro de la marca que es completamente eléctrico. Las versiones que vengan a Colombia tendrán a su disposición un doble motor y tracción integral.

Finalmente, el último carro será el Cadillac Optiq, una camioneta que está integrada con dos motores eléctricos.

Las nuevas tecnologías que se verán en los carros de Cadillac en Colombia

Con la coordinación que la empresa realizará con los fabricantes General Motors, se busca ofrecer nuevas tecnologías en los vehículos eléctricos que se venderán en el país.

Dentro de los elementos ya confirmados por las compañías, se encuentran las asistencias avanzadas de conducción, así como la implementación de pantallas múltiples en el carro, la integración del usuario con Google Automotive y servicios Onstar.

Adicionalmente, estos vehículos contarán con una serie de acabados diseñados para ofrecer un espacio de alta gama a los usuarios que adquieran estos carros. Dentro de ellos estará incluida tapicería en cuero, sonido AKG y asientos climatizados con la disponibilidad de ofrecer al conductor y los pasajeros una función de masaje.

Al competir contra otras marcas que están vendiendo vehículos eléctricos en el país, Cadillac dispondrá sus esfuerzos en la venta de los mismos tipos de carros, por lo que su regreso a Colombia no dispondrá de automóviles cuya energía es impulsada por gasolina.