Deportes

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá: canal y hora para ver en vivo el partido de playoffs

El verde de Antioquia llega con ventaja al compromiso de vuelta, luego de vencer a Inter en condición de visitante.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
11 de mayo de 2026 a las 5:31 p. m.
Imagen del partido de ida, por cuartos de final de Liga BetPlay, enre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional.
Imagen del partido de ida, por cuartos de final de Liga BetPlay, enre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Atlético Nacional recibirá al Internacional de Bogotá, el martes 12 de mayo, en el estadio Atanasio Girardot y por la vuelta de los cuartos de final en los playoffs de Liga BetPlay 2026-l. La hora de arranque será a las 6:20 p.m., y el canal para ver el partido, en vivo, es Win Sports+.

Los verdes llegan al Atanasio, con su público, luego de sacar una victoria muy importante en el juego de ida. Fue el pasado 9 de mayo, cuando vencieron por 2-1 a Internacional de Bogotá en el estadio Metropolitano de Techo.

Juan Rengifo fue la figura del partido ante Inter de Bogotá.
Juan Rengifo fue la figura del partido ante Inter de Bogotá. Foto: Colprensa

Quien gane en Medellín clasificará a las semifinales de la competencia, y quedará a tan solo un paso de jugar la gran final del apertura colombiano. La estrella de mitad de año busca dueño, y tanto Nacional como Inter quieren hacer historia.

El equipo más ganador de Colombia, contra uno que empieza a escribir su historia

¿David contra Goliat? Lo cierto es que Atlético Nacional es el equipo colombiano con más títulos oficiales, mientras que Internacional de Bogotá apenas empieza a escribir su historia, pues debutó bajo ese nombre a principios de 2026 y reemplazando al reconocido Equidad.

Nacional no tuvo un buen arranque de año, quedando fuera en fase previa de Copa Sudamericana ante Millonarios, y depositando todas sus esperanzas en la Liga BettPlay. Tras el todos contra todos, los verdes acabaron líderes e Inter ingresó por la octava casilla.

Atlético Nacional iniciará la búsqueda de la estrella de mitad de año con la baja de uno de sus delanteros.
Nómina de Atlético Nacional para esta Liga BetPlay 2026-l. Foto: @nacionaloficial

¿Contra quién jugará en semifinales el ganador de la llave entre Atlético Nacional e Internacional de Bogotá?

Sea quien sea el que gane, ya sea Atlético Nacional o Internacional de Bogotá, jugará en semifinales contra el vencedor de la llave entre Deportes Tolima y Deportivo Pasto.

Ya en la final, en caso de avanzar, enfrentarían a Once Caldas, Junior, América de Cali o Independiente Santa Fe, que quedaron ubicados en el otro cuadro tras el sorteo.

Santa Fe vs. América de Cali: Inteligencia Artificial predice marcador final y quién clasifica

¿Qué canal pasa Atlético Nacional vs Internacional de Bogotá en vivo?

  • Liga BetPlay 2026-l - vuelta de cuartos de final (playoffs)
  • Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
  • Fecha: martes, 12 de mayo de 2026
  • Hora: 6:20 p.m.
  • Canal: Win Sports+