Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá: canal y hora para ver en vivo el partido de playoffs

Atlético Nacional recibirá al Internacional de Bogotá, el martes 12 de mayo, en el estadio Atanasio Girardot y por la vuelta de los cuartos de final en los playoffs de Liga BetPlay 2026-l. La hora de arranque será a las 6:20 p.m., y el canal para ver el partido, en vivo, es Win Sports+.

Los verdes llegan al Atanasio, con su público, luego de sacar una victoria muy importante en el juego de ida. Fue el pasado 9 de mayo, cuando vencieron por 2-1 a Internacional de Bogotá en el estadio Metropolitano de Techo.

Juan Rengifo fue la figura del partido ante Inter de Bogotá. Foto: Colprensa

Quien gane en Medellín clasificará a las semifinales de la competencia, y quedará a tan solo un paso de jugar la gran final del apertura colombiano. La estrella de mitad de año busca dueño, y tanto Nacional como Inter quieren hacer historia.

El equipo más ganador de Colombia, contra uno que empieza a escribir su historia

¿David contra Goliat? Lo cierto es que Atlético Nacional es el equipo colombiano con más títulos oficiales, mientras que Internacional de Bogotá apenas empieza a escribir su historia, pues debutó bajo ese nombre a principios de 2026 y reemplazando al reconocido Equidad.

Nacional no tuvo un buen arranque de año, quedando fuera en fase previa de Copa Sudamericana ante Millonarios, y depositando todas sus esperanzas en la Liga BettPlay. Tras el todos contra todos, los verdes acabaron líderes e Inter ingresó por la octava casilla.

Nómina de Atlético Nacional para esta Liga BetPlay 2026-l. Foto: @nacionaloficial

¿Contra quién jugará en semifinales el ganador de la llave entre Atlético Nacional e Internacional de Bogotá?

Sea quien sea el que gane, ya sea Atlético Nacional o Internacional de Bogotá, jugará en semifinales contra el vencedor de la llave entre Deportes Tolima y Deportivo Pasto.

Ya en la final, en caso de avanzar, enfrentarían a Once Caldas, Junior, América de Cali o Independiente Santa Fe, que quedaron ubicados en el otro cuadro tras el sorteo.

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¿Qué canal pasa Atlético Nacional vs Internacional de Bogotá en vivo?