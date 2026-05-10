La tabla de reclasificación tras la victoria de Atlético Nacional en Bogotá y el empate de Santa Fe con América

En medio de los playoffs de la Liga Betplay, los ojos ahora se colocan en la reclasificación, que es la suma de puntos anual que también tiene en cuenta las fases finales del torneo. Este listado permite repartir los cupos restantes a la Copa Libertadores y Sudamericana en el 2027.

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Por ejemplo, el mejor de la reclasificación que no sea campeón durante el año, clasificará a la fase previa de la Copa Libertadores. Y los que le siguen van a la Copa Sudamericana. Mientras avanzan los playoffs, clubes como Atlético Nacional y América de Cali siguen acumulando puntaje para clasificar en torneo internacional, en dado caso que no logren ser campeones.

Atlético Nacional jugó en el estadio de Techo de la ciudad de Bogotá y estuvo rodeado por sus hinchas, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga Betplay. Algo más de 7 mil boletas fueron vendidas para ver el triunfo del equipo verdolaga, bastante ajustado por demás, ante la negativa de poder disputar el compromiso en El Campín. Fue un 2-1 que además le da un gol de ventaja al ‘verdolaga’ en su camino hacia las semifinales.

Juan Rengifo fue la figura del partido ante Inter de Bogotá. Foto: Colprensa

Juan Rengifo volvió a aparecer como el salvador de Atlético Nacional y aumentó el marcador con la mejor jugada ofensiva en el partido. Jorman Campuzano aceleró por el centro y Alfredo Morelos como mediapunta, tocó rápidamente para que el canterano verdolaga rematara con calidad para el 2-1 final. Victoria que le permite tres puntos más en la reclasificación.

A segunda hora, el turno fue para el América de Cali, que fue local en el Pascual Guerrero ante Santa Fe, en una de las series más reñidas de cuartos de final. El gigante vallecaucano vio la luz en la segunda parte gracias a los cambios del técnico David González. Sumó un punto para la tabla de la reclasificación.

La reclasificación con Nacional líder

Tabla de reclasificación Foto: Dimayor

Las cosas se le colocaron complicadas al América de Cali. El técnico Pablo Repetto ha subido el nivel de su equipo y cuando más estaba en la cuerda floja le dio quiebre a la situación y con un toque táctico y de nombres desde el pitazo inicial, Santa Fe muestra un cambio drástico en su estilo de juego, además con su capitán Hugo Rodallega, quien volvió al gol y sigue siendo el referente y alma del ‘León’ en estas instancias finales de la Liga Betplay. Adrián Ramos colocó el 1-1 definitivo.

Con estos resultados, Nacional sigue muy líder en la reclasificación y ya alcanza la barrera de los 40 puntos, mientras que América espera seguir avanzando y mantenerse en los lugares que dan torneo internacional en el 2027.