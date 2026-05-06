Corinthians amargó a Santa Fe en la última y lo complicó: posiciones en el grupo E de Libertadores

Santa Fe ganaba el partido ante Corinthians por 1-0, este miércoles, pero acabó siendo sorprendido en una de las últimas jugadas del partido. El Timão sacó un punto de oro en Bogotá, y complicó al león en la tabla de posiciones de la Copa Libertadores.

Lingard, él es Rodallega, con 40 años: golazo ante Corinthians en Copa Libertadores para revivir a Santa Fe

La supremacía en todo el partido fue de Independiente Santa Fe, que demostró en El Campín uno de sus mejores partidos en lo que va de este primer semestre de 2026, y bajo la conducción técnica de Pablo Repetto.

Entre remates, aproximaciones y la gran actuación del portero de Corinthians, Hugo de Souza, Santa Fe no encontraba los caminos para abrir el marcador, más allá de su claro dominio. Eso hasta los 59′.

En ese momento apareció Hugo Rodallega, capitán y referente de Santa Fe, que anotó tras definir con calidad un mano a mano con el portero de Souza. Para resaltar el pase de Jader Obrian, que le puso el balón como con la mano al delantero cardenal de 40 años.

EL VAR DIO EL OK Y HUGO SE TRANSFORMÓ EN HUGOL: Rodallega convirtió el 1-0 de Independiente Santa Fe vs. Corinthians en la cuarta fecha del Grupo E de la CONMEBOL #Libertadores.



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El Campín era una fiesta, los 22 mil espectadores que asistieron para alentar al león veían muy de cerca el triunfo en sus manos. Además, Corinthians se acercaba pero no era efectivo; casi ni generaba peligro sobre el pórtico de Marmolejo.

A los 90+3′, Gustavo Henrique cabeceó solo, casi sin marca, y puso el 1-1 con el que Corinthians rescata su invicto en esta Copa Libertadores y pelea por entrar anticipadamente a la ronda de octavos de final.

EMPATE AGÓNICO DEL TIMAO Y TOPO GIGIO EN COLOMBIA: Gustavo Henrique firmó el 1-1 de Corinthians vs. Independiente Santa Fe.



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Tabla de posiciones - grupo e de Copa Libertadores: Santa Fe se complica

Corinthians es líder de la tabla de posiciones con 10 puntos. Segundo asoma Platense con seis, tercero Santa Fe con dos y cuarto es Peñarol con apenas una sola unidad. Sin embargo, falta un partido por jugar.

Tanto Corinthians como Santa Fe tiene cuatro partidos, tras el juego de este miércoles, pero Platense y Peñarol aún no han jugado en esta cuarta fecha. Lo harán el jueves, 7 de mayo en Buenos Aires y con el calamar como local.

Apenas se acabe dicho partido habrá sentencia definitiva para Santa Fe. Si Platense le gana a Peñarol, el cardenal estará eliminado de la Copa Libertadores y solo peleará por entrar a playoffs de Sudamericana.

Cabe recordar que el líder y el segundo de cada grupo avanza a los octavos de final de la Copa Libertadores. Los terceros de cada zona quedarán sembrados en una llave playoff contra algún segundo de Sudamericana.