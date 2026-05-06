Mientras Colombia lo lamenta por Luis Díaz, Ecuador mete a dos figuras en la final de la Champions League: histórico

Colombia y Ecuador, realidades opuestas, tras las semifinales de la Champions League. Mientras en el país colombiano se trata de procesar la eliminación de Luis Díaz con Bayern Múnich, el orgullo ecuatoriano se enciende mucho más tras alcanzar niveles estratosféricos, nunca antes vistos en su historia en el fútbol de Europa. La final entre Arsenal y PSG será de júbilo total en tierras ecuatorianas.

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Por primera vez en la historia, Ecuador tendrá a dos de sus máximos referentes enfrentándose cara a cara en la final del torneo de clubes más prestigioso del mundo, el próximo 30 de abril en Budapest, Hungría. Será un sábado de gloria, luego de que el Arsenal de Piero Hincapié eliminara al Atlético de Madrid y el PSG de Willian Pacho hiciera lo propio con el Bayern Múnich.

Sin duda que Hincapié y Pacho hacen carrera para ser nombrados la mejor dupla de defensa en zona Conmebol. Se perfilan para sorprender en el Mundial 2026. A diferencia con Colombia que solamente alcanzó a meter a una de sus figuras en las semifinales.

Hincapié vs. Pacho: duelo de titanes

La presencia de estos dos jugadores en la final de la Champions League marca un antes y un después en Sudamérica. Willian Pacho, quien ya sabe lo que es levantar la ‘Orejona’, busca el bicampeonato consolidado como el muro del PSG, además respaldado por el brasileño Marquinhos, quien también se verá con un compatriota en la final en Puskás Arena: Gabriel Magalhães, precisamente quien sería su dupla en Brasil en el Mundial 2026.

Willian Pacho celebra en Alemania Foto: Getty Images

Por su parte, Piero Hincapié, la revelación defensiva en Londres, demuestra que su madurez futbolística no tiene techo y sueña con la titularidad en Hungría.

Piero Hincapié con el Arsenal. Foto: Getty Images

Este enfrentamiento garantiza que en Budapest, sea cual sea el resultado, un ecuatoriano volverá a tocar el cielo europeo. Es un contraste marcado con la situación de otras figuras consolidadas como Luis Díaz, quien se quedó en el camino. La nueva guardia de Ecuador pisa durísimo y hace historia en Europa.

Antonio Valencia abrió el camino

Durante años, el referente máximo de Ecuador en la Champions League fue Antonio Valencia, quien disputó la final de 2011 con el Manchester United ante el Barcelona, en un título que alcanzó un prime subliminal de Lionel Messi. Sin embargo, lo logrado en esta temporada supera cualquier expectativa, pues a falta de uno, serán dos los contendientes ecuatorianos.

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