Murillo y Ángel le dan vida al América de Cali en Perú: los goles retumban en Copa Sudamericana y mueven la tabla

América de Cali, luego de la discreta visita a Tigre en Argentina, pudo revivir ante Alianza Atlético en Perú, en partido por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana 2026. Un triunfo que cae como un bálsamo en el torneo internacional, además de ser fuente de inspiración para los playoffs de la Liga Betplay.

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Mientras Santa Fe consumaba un doloroso empate ante Corinthians en El Campín cuando tenía la victoria lista con gol de Hugo Rodallega en la Copa Libertadores, América de Cali, su rival en los cuartos de final en el fútbol colombiano, comenzaba el duelo en El Callao, Lima, donde pudo demostrar su grandeza con dos goles.

El gigante vallecaucano era el máximo favorito a la victoria en suelo peruano y el técnico David González no improvisó con lo mejor que tiene en la nómina. América salió con un tridente de ataque conformado por Jhon Murillo, Jan Lucumí y Tomás Ángel, para dejar como único nueve de área al atacante ecuatoriano Daniel Valencia.

Tomás Ángel contra Alianza Atlético. Foto: Oficial América de Cali

Como volantes de primera línea aparecieron Rafael Carrascal y Josen Escobar, quienes se pueden entender en el relevo y dan soluciones en la recuperación, además de intentar tocar el área rival. David González y su fórmula táctica le dieron resultado ante Alianza Atlético, con el que se veía un trámite, teniendo en cuenta que es el último en la tabla y ahora queda casi eliminado en el torneo internacional.

El equipo colombiano tuvo que esperar hasta el segundo tiempo para abrir el marcador a través del volante venezolano Jhon Murillo, de buena participación en Lima y una de las figuras de este importante triunfo. La defensa rival le perdía la referencia muy fácil y su velocidad podía quebrar a sus marcadores por la banda. Sobre el minuto 56 anotó el 1-0 merecidamente.

Alianza Atlético 0-2 América de Cali: se mueve la tabla

Más adelante, en el minuto 68, hubo una revisión del VAR y se decretó un penalti a favor del América de Cali. Tomás Ángel, hijo de Juan Pablo Ángel, uno de los goleadores históricos de Colombia en la Premier League, cobró de forma magistral para el 2-0 definitivo.

GOOOL DE AMÉRICA DE CALI



Pelotazo largo de Jean, error en el fondo de Alianza Atlético y Jhon Murillo aprovechó para poner el 1-0.



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De esta manera, con cuatro fechas disputadas y dos partidos por jugar en el Pascual Guerrero, América de Cali se ubica en la segunda posición del grupo A con 7 puntos y escolta al sorprendente Macará de Ambato de Ecuador con 8 unidades. Tigre es tercero y cierra Alianza Atlético con apenas 1.

Tabla del grupo A Foto: Google

El próximo juego de América será en el Valle del Cauca contra Tigre en Argentina, el 19 de mayo desde las 9:00 pm, hora colombiana, por la quinta fecha de la fase de grupos.