Horóscopo Mhoni Vidente para el 7 de mayo: consejos de amor, dinero y salud por cada signo

Las predicciones de Mhoni Vidente para este miércoles 7 de mayo llegan cargadas de mensajes sobre trabajo, relaciones personales, dinero y salud. La reconocida astróloga aseguró que varios signos del zodiaco atravesarán días importantes en los que deberán tomar decisiones clave para avanzar en diferentes aspectos de su vida.

Además de las recomendaciones habituales, también compartió los números de la suerte para cada signo, cifras que muchos seguidores suelen utilizar en juegos de azar, apuestas y loterías.

Mhoni Vidente Foto: YouTube El Heraldo de México - Reporte H

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Mhoni Vidente señala que podrían aparecer oportunidades laborales o propuestas que ayudarán a mejorar la estabilidad financiera. También se visualizan viajes y apoyo de personas cercanas.

Números de la suerte: 03, 18 y 37.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

En la salud, recomienda descansar y evitar el exceso de preocupaciones. En el amor, habrá conversaciones importantes para fortalecer relaciones.

Números de la suerte: 18, 21 y 49.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Mhoni Vidente advierte que será fundamental actuar con cuidado en temas financieros y evitar gastos innecesarios. También recomienda prestar atención a molestias digestivas o al estrés acumulado.

Números de la suerte: 22, 33 y 41.

Walter Mercado: números de la suerte para el 7 de mayo; cifras ganadoras para jugar la lotería

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Cáncer tendrá avances importantes en proyectos personales, estudios y trabajo. Además, podrían llegar noticias positivas relacionadas con dinero o nuevas oportunidades laborales.

Números de la suerte: 00, 14 y 31.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Mhoni recomienda aprovechar las oportunidades y no dejar pasar propuestas importantes. En temas sentimentales, será mejor evitar discusiones innecesarias.

Números de la suerte: 04, 05 y 46.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Virgo tendrá una semana enfocada en acuerdos, trabajo y nuevas oportunidades profesionales. Sin embargo, la astróloga aconseja cuidar la salud y manejar mejor el estrés para evitar agotamiento físico o emocional.

Números de la suerte: 11, 23 y 32.

Mhoni Vidente alertó sobre visión que tuvo. Foto: YouTube Unicable

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Se aproximan propuestas interesantes y posibilidades de crecimiento. En las relaciones personales, será importante mantener el equilibrio emocional y evitar conflictos por malos entendidos.

Números de la suerte: 03, 15 y 27.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Escorpio enfrentará decisiones importantes relacionadas con trabajo, estudios o documentos legales. También podrían presentarse cambios económicos que exigirán mayor organización.

Números de la suerte: 20, 25 y 39.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sagitario deberá prestar atención a sus compromisos personales y financieros. La recomendación es organizar mejor el tiempo y evitar decisiones impulsivas.

Números de la suerte: 01, 14 y 16.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Capricornio tendrá avances en proyectos laborales y posibilidades de recibir ingresos adicionales. También podrían surgir oportunidades relacionadas con estudios o crecimiento profesional.

Números de la suerte: 08, 06 y 19.

Mhoni Vidente reveló cruda situación que ocurrirá. Foto: YouTube El Heraldo de México

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Acuario atravesará cambios importantes en el entorno personal y laboral. La energía estará enfocada en mejorar la economía y cerrar ciclos que ya no aportan estabilidad.

Números de la suerte: 12, 17 y 24.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis tendrá noticias relacionadas con pagos pendientes, dinero y proyectos personales. Será un buen momento para ordenar las finanzas y pensar en nuevos objetivos.

Números de la suerte: 10, 28 y 99.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.