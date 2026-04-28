Los signos del zodiaco con más probabilidades de ganarse la lotería el primer puente festivo de mayo

Con la llegada de un nuevo mes, muchas personas buscan un cambio que les permita transformar distintos aspectos de su vida. Entre el 1 y el 3 de mayo de 2026, las configuraciones astrales presentarían una influencia particular, beneficiando a algunos signos del zodiaco en temas ligados al azar, la intuición y las oportunidades inesperadas.

Mhoni Vidente vaticinó los signos del zodiaco que dominarán el 2026; destapó los números de la suerte

Aunque este tipo de lecturas pertenece al ámbito simbólico, quienes creen en la astrología suelen tomarlas como una referencia para atraer la buena fortuna. En este contexto, cinco signos se perfilan como los más favorecidos por su conexión especial con la suerte, de acuerdo con estas interpretaciones.

Mhoni Vidente, en diálogo con Reporte H y en un video de su canal de YouTube, expuso cuáles serían los signos rodeados de suerte y golpes positivos, llegando a recibir dinero y sorpresas.

“Algo está pasando con las energías cósmicas, algo está pasando con las energías espirituales… estamos en el tiempo de la justicia kármica. Significa que la justicia divina se cobrará si hiciste algo malo, y si hiciste algo bueno, Dios te lo va a compensar”, dijo ante cámaras, explicando la Era de Tauro.

“Es un signo trabajador, luchador, siempre trae la carta de la estrella, siempre están viendo hacia delante, es un signo fijo… realistas y fieles. Son la base del zodiaco. Se reinventarán, saldrán de viaje, están en el momento en cuestiones de conseguir casa… viene propuesta de matrimonio”, agregó.

Al referirse a Tauro, la famosa indicó que este tiempo será de abundancia económica, de oportunidades, de sorpresas y de cambios, basándose en esa firmeza que caracterizaba al signo.

“Es un signo fijo, fuerte, dinámico, trabajador, terco, caprichoso, real y un signo que le gusta avanzar en la vida. Siempre quiere tener estabilidad económica. Piensa en grande y camina con humildad. Rencoroso a morir, no perdona infidelidad o mentiras, es soberbio, que domina la buena actitud y el don de mando”, explicó.

En cuanto a los signos que acompañarán a Tauro este tiempo, se enfocó en Acuario, Libra, Virgo y Capricornio.

“Acuario estará acompañándolo. Un signo volátil, cambiante, trae buena suerte. Los dos pueden formar buenos negocios y una buena dupla”, dijo.

“Capricornio y Tauro son buena pareja, pueden llegar lejos en cuestiones de familia. Son reales, les gusta el dinero, siempre logran lo que quieren”, apuntó.

Mhoni Vidente, astróloga y vidente. Foto: YouTube Mhoni Vidente

Al enfocarse en Libra, expresó: “Libra y Tauro se llevan bien, son cambiantes y están entrando en una etapa de prosperidad y mejor negocio. Se le recomienda a Libra que arregle asuntos pendientes; se le dará sin problema”.

“Virgo también. Son de carácter fuerte. Va a estar hablando de cambio de casa, ciudad o país, de mover las energías, apoyando a su familia para salir adelante”, concluyó.

Para ganarse la lotería y triunfar durante los inicios de mayo, específicamente en el puente festivo del 1 de mayo en Colombia, los números de la suerte y los colores fueron entregados por la pitonisa.

“Estos cinco signos tendrán doble suerte rápida con el número mágico 05-07 y 20. Se les recomienda el rojo intenso y el blanco. Usar mucha plata y perfume de madera”, afirmó.