Karol G en Bogotá: revelan los precios de las boletas para El Campín; superan los 364.000

Tras varios meses de expectativa, finalmente se conocieron los precios de la boletería para el próximo concierto de Karol G en Bogotá, una de las citas más esperadas por los seguidores de la artista paisa. En medio de su gira Viajando por el mundo, La Bichota llegará al estadio El Campín el viernes 4 de diciembre, escenario en el que se reencontrará con su público para interpretar algunos de los temas más representativos de su carrera.
La venta de las entradas iniciará el miércoles 29 de abril a través de la página oficial de Ticketmaster. En una primera fase habrá una preventa exclusiva para usuarios con tarjetas del Banco Falabella, disponible desde las 10 de la mañana.
Posteriormente, se habilitará una etapa dirigida a los seguidores registrados con código de fans, y finalmente se abrirá la venta para el público en general.
En cuanto a los precios, las boletas han generado conversación en redes sociales; algunas localidades superan los 364.000 pesos, dependiendo de la ubicación dentro del estadio.
Las opciones más cercanas al escenario, como las zonas VIP, alcanzan los valores más altos, mientras que las graderías ofrecen alternativas más económicas para quienes desean vivir la experiencia sin afectar tanto el bolsillo.
A pesar de las cifras, se espera una alta demanda, teniendo en cuenta el momento que atraviesa la carrera de la cantante.
La nena de Medellín se ha convertido en una de las artistas latinas más importantes de los últimos años. Su crecimiento ha sido gradual, comenzando con presentaciones en lugares locales y avanzando a llenar estadios en varios países.
Con álbumes como KG0516 y Mañana Será Bonito, la colombiana ha logrado posicionarse en los primeros lugares de las listas internacionales, además de obtener importantes reconocimientos, entre ellos premios Grammy Latinos.
Costo de la boletería por localidades
Norte Alta (+18): Precio $300.000 - Servicio $64.000 - Total $364.000
Oriental Alta Familiar (+10): Precio $500.000 - Servicio $99.000 - Total $599.000
Occidental Alta (+18): Precio $500.000 - Servicio $99.000 - Total $599.000
Preferencial (+18): Precio $500.000 - Servicio $99.000 - Total $599.000
Oriental Baja (+18): Precio $600.000 - Servicio $117.000 - Total $717.000
Occidental Baja (+18): Precio $600.000 - Servicio $117.000 - Total $717.000
Occidental Alta VIP (+18): Precio $700.000 - Servicio $135.000 - Total $835.000
VIP Occidental (+18): Precio $900.000 - Servicio $171.000 - Total $1.071.000
VIP Oriental (+18): Precio $900.000 - Servicio $171.000 - Total $1.071.000
200 Copas Oriental (+18): Precio $1.500.000 - Servicio $278.000 - Total $1.778.000
200 Copas Occidental (+18): Precio $1.500.000 - Servicio $278.000 - Total $1.778.000
Palcos VIP Oriental (+18): Precio $22.000.000 - Servicio $3.500.000 - Total $25.500.000
Palcos VIP Occidental (+18): Precio $22.000.000 - Servicio $3.500.000 - Total $25.500.000