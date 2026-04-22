Destapan lo que Karol G tuvo que hacer antes de su presentación en Coachella; el video es viral

Karol G volvió a llamar la atención en redes sociales, esta vez no solo por su presentación en Coachella, sino por lo que hubo detrás de ese esperado show presentando en California.

En las últimas horas, la artista paisa compartió un video que rápidamente se hizo viral, en el que dejó ver parte del exigente proceso físico al que se sometió antes de subir a uno de los escenarios más importantes de su carrera.

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Lejos del brillo, los vestuarios y la puesta en escena que el público suele ver, ‘La Bichota’ mostró una faceta mucho más disciplinada y estricta. En las imágenes, se le ve realizando diferentes rutinas de entrenamiento que incluyen ejercicios de acondicionamiento físico y sesiones de boxeo, una combinación que llamó la atención de sus seguidores.

La cantante se expuso a estas rutinas ya que Coachella es considerado uno de los festivales de música más importantes del mundo, y exige no solo talento sobre la tarima, sino también una gran resistencia física.

Karol G fue una de las 'headliners' de la versión más reciente del festival. Foto: Getty Images for Coachella

Los shows implican coreografías, desplazamientos constantes y una conexión permanente con el público, algo que requiere preparación más allá de lo artístico.

En el video, Karol G deja claro que su enfoque fue integral y no se trataba únicamente de lucir bien, sino de tener la energía suficiente para sostener un espectáculo de alto nivel. El boxeo, por ejemplo, aparece como una herramienta clave para mejorar la resistencia, la coordinación y la fuerza, aspectos fundamentales para una presentación en vivo de este tipo.

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La publicación no tardó en generar reacciones. Miles de comentarios destacaron la disciplina de la artista y el nivel de compromiso que demuestra con cada uno de sus proyectos. Para muchos, este tipo de contenido permite entender mejor el trabajo que hay detrás de cada presentación.

No es la primera vez que Karol G comparte detalles de su rutina, pero en esta ocasión el nivel de exigencia llamó especialmente la atención. La combinación de ejercicios intensos y disciplina constante refleja una etapa en la que la artista parece estar enfocada en llevar su carrera a un nivel aún más alto.