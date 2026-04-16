Se destapa la millonaria suma que habría ganado Karol G por su presentación en Coachella 2026

En medio del impacto global que dejó la más reciente edición del Festival de Coachella, uno de los temas que más ha despertado curiosidad en la industria musical gira en torno a la participación de Karol G como artista principal del evento, pues desde hace varios, la colombiana ha destacado a nivel nacional e internacional con su propuesta musical.

La cantante antioqueña no solo marcó un importante logro al convertirse en la primera mujer latina en encabezar el cartel del reconocido festival, sino que también habría asegurado una millonaria cifra por sus presentaciones en el desierto de California.

Karol G en Coachella Foto: AFP

La nena de Medellín se subió al escenario principal del Empire Polo Club de Indio el 12 de abril y se presentará de nuevo en la tarde del 19 con un show que ha sido uno de los más comentados de la edición.

La presentación estuvo cargada de identidad latina, ya que combinó sonidos urbanos con elementos tradicionales como mariachis y salsa, en una apuesta estética y musical que buscó rendir homenaje a sus raíces y ampliar su alcance internacional.

Chef del restaurante de Karol G reveló la verdad detrás del negocio de la artista: “Es la clave”

Aunque los organizadores de Coachella mantienen bajo estricta confidencialidad los contratos de los artistas, como es habitual en este tipo de eventos, distintas voces de la industria han planteado estimaciones sobre las ganancias de los artistas principales.

En el caso de Karol G, expertos coinciden en que la cifra que habría recibido por sus dos presentaciones se ubicaría entre los 4 y 8 millones de dólares.

Karol G se presentó en Coachella 2026. Foto: x

El tema fue abordado incluso por especialistas como Dave Brooks, director senior de música en directo de Billboard, quien en el pódcast The Town explicó que los artistas que encabezan Coachella pueden recibir entre 5 y 10 millones de dólares, dependiendo de su relevancia y del número de fechas en las que se presenten.

Este rango sitúa a la colombiana dentro de una élite reservada para figuras de alto impacto en la escena internacional.