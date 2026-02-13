Chef del restaurante de Karol G reveló la verdad detrás del negocio de la artista: “Es la clave”

Desde hace varios años, la fortuna de Karol G ha crecido no solo gracias a su música, sino también a importantes negocios y empresas que ha impulsado a partir de la credibilidad que le otorgan los millones de personas que siguen su carrera artística a nivel nacional e internacional.

Uno de los nuevos escenarios a los que ha llegado es al mundo de la gastronomía, pues en el mes de diciembre del 2025 inauguró Carolina, un nuevo restaurante ubicado en el sector de Provenza en Medellín, el cual ha sido todo un éxito.

Karol G muestra nuevo cambio de look en sus redes sociales. Foto: Getty Images

En entrevista con Blu Radio, Emilio Valencia, director gastronómico del negocio, habló sobre la filosofía que hay detrás de la propuesta y corrigió la idea de que se trate únicamente de un emprendimiento ligado a la fama de La Bichota.

De acuerdo con Valencia, el concepto del lugar, el cual está ligado a la alta cocina y la conexión de los visitantes con la cultura colombiana a través de los sabores, no surgió como una simple extensión de la marca personal de ‘La nena de Medellín’, sino como una propuesta construida cuidadosamente por varias personas de su equipo de trabajo.

“Carolina es alta cocina colombiana con infusiones de cocina latinoamericana. Provenza son los gustos de ella interpretados a nivel mundial, conceptualizados en cocina colombiana. Y el Rooftop es un steakhouse para compartir en un ambiente diferente”, explicó.

El chef paisa, quien cuenta con casi 20 años de trayectoria en la industria, habló de uno de los factores importantes y diferenciales del restaurante de la artista en comparación con otros lugares de la ciudad, resaltando que la propuesta de valor va más allá de técnicas sofisticadas o recetas reservadas.

“Cocinar con amor, esa es la clave de todo”, afirmó. Por otro lado, reveló que la mayoría de las preparaciones que se encuentran disponibles en el menú hacen parte de los gustos personales de Karol G.

El proyecto gastronómico, que funciona con el respaldo del equipo de Bichota Records, ha buscado integrar arte, identidad y tradición en una misma experiencia. Desde su apertura, hace más de dos meses, el restaurante se ha convertido en un punto de encuentro para fanáticos, turistas y comensales interesados en explorar una versión de la cocina colombiana.

Para el chef, el objetivo ha sido traducir emociones en sabores y demostrar que a través de la comida y los platos pensados se pueden contar historias sobre la cultura y el origen.