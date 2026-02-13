Gente

Chef del restaurante de Karol G reveló la verdad detrás del negocio de la artista: “Es la clave”

Emilio Valencia contó su experiencia al trabajar con la famosa cantante paisa.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

13 de febrero de 2026, 10:56 p. m.
Emilio Valencia y Karol G.
Emilio Valencia y Karol G. Foto: Instagram @emiliovalenciachef

Desde hace varios años, la fortuna de Karol G ha crecido no solo gracias a su música, sino también a importantes negocios y empresas que ha impulsado a partir de la credibilidad que le otorgan los millones de personas que siguen su carrera artística a nivel nacional e internacional.

Uno de los nuevos escenarios a los que ha llegado es al mundo de la gastronomía, pues en el mes de diciembre del 2025 inauguró Carolina, un nuevo restaurante ubicado en el sector de Provenza en Medellín, el cual ha sido todo un éxito.

Karol G muestra nuevo cambio de look en sus redes sociales.
Karol G muestra nuevo cambio de look en sus redes sociales. Foto: Getty Images

En entrevista con Blu Radio, Emilio Valencia, director gastronómico del negocio, habló sobre la filosofía que hay detrás de la propuesta y corrigió la idea de que se trate únicamente de un emprendimiento ligado a la fama de La Bichota.

De acuerdo con Valencia, el concepto del lugar, el cual está ligado a la alta cocina y la conexión de los visitantes con la cultura colombiana a través de los sabores, no surgió como una simple extensión de la marca personal de ‘La nena de Medellín’, sino como una propuesta construida cuidadosamente por varias personas de su equipo de trabajo.

Gente

Desafío Siglo XXI: pareja abandonó la competencia y se conocieron los 4 finalistas

Gente

“Voy a conquistarte”: la inesperada declaración de amor de Martín Elías Jr. a Yaya Muñoz

Gente

Carla Giraldo rompió en llanto en plena transmisión de ‘La casa de los famosos’; se quebró en vivo

Gente

Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 14 de febrero, según Walter Mercado

Gente

“Metieron por la boca algo que me chuzó el corazón”: Yeferson Cossio dio detalles inéditos en SEMANA sobre su delicada falla cardíaca

Gente

Manuela Gómez confesó que quiso acabar con su vida y contó detalles: “Tomé la decisión”

Gente

Isabella Ladera confirma su segundo embarazo, tras su mediática ruptura con Beéle; ¿Quién es el padre?

Gente

Karol G se lució en el show de Bad Bunny en el Super Bowl, estos son los famosos que también estuvieron en la ‘casita’ del puertorriqueño

Gente

Destapan los posibles motivos de la ruptura de Karol G y Feid, se reveló detalle de la relación

Gente

Karol G y Feid coincidieron en los Grammy 2026, tras su ruptura amorosa; video mostró el instante en que se encontraron

Karol G reveló video inédito de sus inicios en la música: “Me da nostalgia”

“Carolina es alta cocina colombiana con infusiones de cocina latinoamericana. Provenza son los gustos de ella interpretados a nivel mundial, conceptualizados en cocina colombiana. Y el Rooftop es un steakhouse para compartir en un ambiente diferente”, explicó.

El chef paisa, quien cuenta con casi 20 años de trayectoria en la industria, habló de uno de los factores importantes y diferenciales del restaurante de la artista en comparación con otros lugares de la ciudad, resaltando que la propuesta de valor va más allá de técnicas sofisticadas o recetas reservadas.

“Cocinar con amor, esa es la clave de todo”, afirmó. Por otro lado, reveló que la mayoría de las preparaciones que se encuentran disponibles en el menú hacen parte de los gustos personales de Karol G.

El proyecto gastronómico, que funciona con el respaldo del equipo de Bichota Records, ha buscado integrar arte, identidad y tradición en una misma experiencia. Desde su apertura, hace más de dos meses, el restaurante se ha convertido en un punto de encuentro para fanáticos, turistas y comensales interesados en explorar una versión de la cocina colombiana.

Karol G reveló importante detalle sobre su fortuna; su confesión generó asombro

Para el chef, el objetivo ha sido traducir emociones en sabores y demostrar que a través de la comida y los platos pensados se pueden contar historias sobre la cultura y el origen.

Más de Gente

Emilio Valencia y Karol G.

Chef del restaurante de Karol G reveló la verdad detrás del negocio de la artista: “Es la clave”

El Desafío Siglo XXI.

Desafío Siglo XXI: pareja abandonó la competencia y se conocieron los 4 finalistas

Martín Elías Jr. sorprende a Yaya Muñoz con dedicatoria musical

“Voy a conquistarte”: la inesperada declaración de amor de Martín Elías Jr. a Yaya Muñoz

Carala Giraldo lloró en vivo en 'La casa de los famosos Colombia 3'.

Carla Giraldo rompió en llanto en plena transmisión de ‘La casa de los famosos’; se quebró en vivo

Walter Mercado.

Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 14 de febrero, según Walter Mercado

El creador de contenido habló del motivo de su hospitalización.

“Metieron por la boca algo que me chuzó el corazón”: Yeferson Cossio dio detalles inéditos en SEMANA sobre su delicada falla cardíaca

Manuela Gómez, participante de 'La casa de los famosoos Colombia 3'.

Manuela Gómez confesó que quiso acabar con su vida y contó detalles: “Tomé la decisión”

Isabella Ladera anuncia que espera un hijo con Hugo García

Isabella Ladera confirma su segundo embarazo, tras su mediática ruptura con Beéle; ¿Quién es el padre?

Pautips reveló que no lo tiene "todo", pese a su fama como influencer.

“No lo tengo todo”: Pautips, de ‘Masterchef Celebrity’, reveló algunos sueños que no ha cumplido pese a su fama

El actor estadounidense Denzel Washington recibe la Palma de Oro Honorífica antes de la proyección de la película "Highest 2 Lowest".

Denzel Washington dio a conocer la inspiradora frase que ha enfocado su vida

Noticias Destacadas