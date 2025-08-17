Karol G reveló video inédito de sus inicios en la música: “Me da nostalgia”

Desde hace más de una década, Carolina Giraldo, reconocida en la industria musical como Karol G, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo con su estilo único dentro del reggaetón y la música latina. Este camino le ha permitido consolidar un ascenso constante en su carrera, perfeccionando sus técnicas vocales, elevando la calidad de sus videoclips y fortaleciendo su presencia en los escenarios.

Sin embargo, esto no ha causado que la artista paisa se olvide de sus orígenes y, por el contrario, de manera constante suele recordar cómo fueron sus inicios y los momentos que ha tenido que enfrentar junto a su familia para llegar hasta el punto en el que se encuentra.

La colombiana brilla en los más grandes escenarios a nivel mundial. | Foto: AFP

Recientemente, a través de su cuenta de Instagram, la intérprete de Tusa, El Barco y Mañana será bonito compartió uno de los videos que en su momento había publicado en YouTube, cuando aún soñaba con ser descubierta por un cazatalentos que impulsara su carrera como cantante.

“Acabo de encontrar este video de cuando me grababa videos cantando y los subía a YouTube pensando que alguien podría verme e interesarse por mí… Cuando no sabía hablar inglés y cantaba las letras como sonaban y algunas palabras hasta me las inventaba", escribió.

Además, manifestó que siente demasiada nostalgia a encontrarse con este material, pues es consciente de todas las adversidades y pruebas que tuvo que vivir para ser la estrella internacional que es en la actualidad.

“Veo este video y siento que han pasado como 7 vidas desde ese momento, me da tanta nostalgia!… Pocas veces miro atrás porque siempre estamos ocupados viendo hacia el futuro… Tengo que reconocer que ver atrás y recordar de dónde vengo se siente cada vez más especial", finalizó.

Como era de esperarse, el material se llenó rápidamente de miles de interacciones, a través de las cuales, su público la felicitó, halagó y mostró admiración por los procesos que ha enfrentado.