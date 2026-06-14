Cuatro hábitos japoneses que podrían adoptar los colombianos, según Yokoi Kenji

Yokoi Kenji está en Colombia. El conferencista colombo-japonés estará el 4 y 5 de julio en el teatro Astor Plaza, donde tendrá un encuentro con sus seguidores, que ha llamado “entre hienas y cocodrilos”, un espacio para el bienestar emocional.

Yokoi Kenji sobre las redes sociales: “La gente quiere escuchar soluciones mágicas”

En su paso por la capital habló con Sin Filtro en SEMANA y contó algunos hábitos que tienen los japoneses y que si fueran adoptados por los colombianos tendríamos una sociedad más desarrollada.

Por ejemplo, hizo referencia a la importancia de hacer aseo, algo que en nuestro país puede ser visto como un castigo o algo denigrante para algunos.

“Los niños en Japón, en la escuela, trapeábamos el piso y limpiábamos los baños. No hay señoras del aseo y limpiábamos los niños“, señaló.

Ese choque cultural lo golpeó al principio, pero comprendió que era parte del sistema educativo de ese país. “Con mi mamá quedamos sorprendidos, pero mi papá decía que uno va a la escuela porque el aseo es de las enseñanzas más grandes”, dijo.

Como hay varios videos virales donde los japoneses recogen la basura en los estadios, Kenji explicó que es algo normal en esa cultura. “Por eso los japoneses en los partidos de fútbol se llevan la basura, porque para ellos es sentido común, el japonés no entiende por qué se admira eso, porque es natural recoger la basura y no dejar desorden”, narró.

Explicó la importancia de algo tan mínimo y dijo que Colombia debería inculcar ese hábito. “Es como si hacer aseo fuera un castigo, algo malo y no importante. No ven que la limpieza es un valor fundamental para el desarrollo de una sociedad. Una persona que limpia tiene la capacidad de enfrentar sus embarradas”, explicó.

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Otro hábito que ve como importante es el del silencio, algo que en América Latina se interpreta como algo incómodo.

“El valor que se le da al silencio en Japón es importante, los latinos creemos que el silencio es algo malo y no lo es. Si alguien piensa demasiado para responder se le acusa de que no sabe, el silencio entre las parejas también se critica y resulta que el silencio es sumamente importante. Es un hábito de respetar el silencio, es esencial”, manifestó.

También habló de la honestidad, de la capacidad que deberían tener todos los seres humanos de reconocer los errores y de decir la verdad en el momento.

“Otro hábito de los japoneses es el de reconocer las cosas y dar más detalles, acá es complejo que se reconozcan las cosas. En Japón detienen a alguien y confiesa de inmediato, el latino lo niega así haya cámaras que tengan grabado todo”.

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