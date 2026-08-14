“A Belén no le gusta nada”: la alta exigencia de la chef mexicana que puso en aprietos a los famosos en ‘MasterChef’

En la más reciente jornada de competencia, donde estaban en juego tanto el pin de inmunidad como el temido delantal negro, los participantes se enfrentaron a una prueba centrada en la preparación de ensaladas y vinagretas. El reto, marcado por dinámicas imprevistas y un estricto criterio de evaluación por parte del jurado —en particular de la chef mexicana Belén Alonso—, puso a prueba la capacidad de adaptación e improvisación de las celebridades en la cocina más famosa del país.

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La jornada comenzó con una complejidad añadida que descolocó la estrategia de varias parejas. Luego de que los concursantes realizaron sus compras en la despensa con una idea clara en mente, la producción anunció un giro táctico: las parejas debían intercambiar sus canastas de ingredientes entre sí.

Esta dinámica obligó a los participantes a replantear sus recetas sobre la marcha, trabajar con insumos que no habían planificado y reaccionar bajo el rigor del tiempo. La improvisación fue la constante de la noche, dejando al descubierto tanto habilidades gastronómicas como momentos de notable frustración entre los competidores.

El punto de mayor tensión en el programa se concentró en el momento de la degustación, donde el nivel de detalle exigido por los jurados marcó diferencias sustanciales entre los platillos presentados:

Verónica Orozco y Farah: Se consolidaron como la pareja destacada de la noche gracias a la preparación de una ensalada de inspiración griega. El equilibrio de sus ingredientes y la correcta ejecución del aderezo les valieron los elogios unánimes de los chefs y el triunfo de la jornada.

Se consolidaron como la pareja destacada de la noche gracias a la preparación de una ensalada de inspiración griega. El equilibrio de sus ingredientes y la correcta ejecución del aderezo les valieron los elogios unánimes de los chefs y el triunfo de la jornada. Mariana y Tavo: Presentaron una propuesta fresca que recibió comentarios favorables en líneas generales. Sin embargo, en el juzgamiento de la chef Belén Alonso, la preparación no logró convencer del todo. Alonso señaló que a la ensalada “ le faltaba alma”, argumentando que la vinagréta no alcanzó el punto de cohesión necesario.

Presentaron una propuesta fresca que recibió comentarios favorables en líneas generales. Sin embargo, en el juzgamiento de la chef Belén Alonso, la preparación no logró convencer del todo. Alonso señaló que a la ensalada “ argumentando que la vinagréta no alcanzó el punto de cohesión necesario. Pautips y Víctor: Cumplieron con una entrega consistente mediante una ensalada cremosa a base de vegetales y zucchi, logrando librar el reto sin mayores contratiempos.

Cumplieron con una entrega consistente mediante una ensalada cremosa a base de vegetales y zucchi, logrando librar el reto sin mayores contratiempos. Martha e Iván Marín: Enfrentaron llamados de atención por parte de los jurados debido a un exceso de sal en el sazón de su ensalada, un error técnico recurrente en etapas de alta presión.

Enfrentaron llamados de atención por parte de los jurados debido a un exceso de sal en el sazón de su ensalada, un error técnico recurrente en etapas de alta presión. Julieta Piñeres y Luciano D’Alessandro: Apostaron por una propuesta innovadora al incluir arroz de coliflor en su ensalada. No obstante, la elección no rindió los frutos esperados, ya que el tratamiento dado al ingrediente principal no fue del agrado del jurado.

Al cierre del episodio, los jueces entregaron sus veredictos definitivos. La victoria del reto de inmunidad fue otorgada a la pareja conformada por Verónica Orozco y Farah, quienes aseguraron su continuidad y tranquilidad por una semana más en la competencia.

En el extremo opuesto, la pareja integrada por Virginia y Marcela recibió el delantal negro. Su propuesta, centrada en una vinagreta a base de fresa, fue considerada la preparación con mayores fallas de la jornada por parte del jurado. Con esta decisión, ambas participantes quedan en riesgo de eliminación y deberán defender su permanencia en la siguiente etapa del concurso.