Lina Tejeiro protagonizó uno de los momentos más emotivos de la reciente prueba de eliminación de MasterChef Celebrity Colombia. La reconocida actriz tuvo que abandonar la competencia luego de que los jurados Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso evaluaran su preparación y determinaran que era la participante que debía dejar la cocina.

Tavo Bernate sorprendió con imitación de Belén Alonso en MasterChef Celebrity: así reaccionó la chef

En esta ocasión, los concursantes se enfrentaron a un nuevo reto en el que debían demostrar sus habilidades culinarias frente al exigente jurado. Sin embargo, la preparación de Lina no logró convencer a los chefs, quienes señalaron algunos errores relacionados principalmente con la cocción de la proteína y el concepto general del plato.

Durante la deliberación, los jurados también consideraron que la propuesta presentada por la actriz era demasiado básica para el nivel de la competencia, situación que terminó influyendo en la decisión final.

Lina Tejeiro en 'MasterChef Celebrity 2026'. Foto: Canal RCN 'MasterChef Celebrity 2026'.

Al conocer que debía despedirse de MasterChef Celebrity, Lina Tejeiro no pudo contener las lágrimas. La actriz habló sobre las emociones que experimentó durante su paso por el programa y aseguró que llegó con la intención de disfrutar cada momento de la competencia.

“Tengo muchas emociones juntas. Llegué con todas las ganas y la disposición para disfrutar de MasterChef. Quería vivírmelo y gozármelo, pero a veces uno hace planes y Dios se ríe”, expresó entre lágrimas.

Participante de ‘MasterChef Celebrity’ compartió angustiante video del terremoto en plena transmisión

La actriz también reconoció que el agotamiento y la exigencia de la competencia pudieron influir en su desempeño. “Seguramente por el agotamiento y la disciplina que me exige estar aquí no le pude dar la altura, pero ahora me siento muy feliz. Me tengo que preparar para vivir el mejor momento de mi vida y luego lo van a entender”, afirmó.

Finalmente, Lina se despidió de sus compañeros y agradeció la experiencia que vivió en el programa. “Soy muy feliz de haber estado aquí, de haberlos conocido y de haber cumplido un sueño mágico”, manifestó.

Así reaccionaron sus compañeros de ‘MasterChef Celebrity 2026′

La salida de Lina Tejeiro también generó diferentes reacciones entre sus compañeros de competencia. En redes sociales, varios de ellos aprovecharon la publicación relacionada con su eliminación para dedicarle mensajes de cariño y destacar el esfuerzo que realizó durante su participación.

Luciano D’Alessandro escribió: “Grande, mi Lina Tejeiro”, mientras que Emiro Navarro le expresó: “Te amamos, Lina”.

Julieta Piñeres, por su parte, aseguró: “Soy tu fan por siempre”, y Verónica Orozco le dejó un emotivo mensaje: “Te amamos. La mamá más hermosa”.

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de Emmanuel Restrepo, quien recordó una conversación que tuvo con Lina al comienzo de la competencia: “Es raro. Me acuerdo que el primer día, Lina me dijo: ‘Yo voy a ganar MasterChef’”.

De esta manera, la actriz cerró su participación en MasterChef Celebrity, dejando atrás una experiencia que, pese a terminar antes de lo esperado, calificó como especial y significativa.