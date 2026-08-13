Jurado de ‘Yo me llamo’ se despidió del programa: así fue su salida

La etapa de audiciones de Yo me llamo llegó a su fin con la despedida de uno de los personajes que acompañó a los jurados y a los televidentes durante esta primera fase del programa. Amparo Grisales fue la encargada de decirle adiós a Aurelio Cheveroni, conocido por el público por su participación en el recordado Club 10.

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El personaje tuvo la misión de acompañar a los jurados durante las audiciones y aportar su particular estilo a la dinámica del programa. Sin embargo, su salida no representa un adiós definitivo, pues Aurelio Cheveroni regresará cuando comience Yo me llamo Mini, la versión del formato que estará dedicada a los talentos infantiles.

En esta nueva etapa, los niños tendrán la oportunidad de demostrar sus habilidades sobre el escenario y buscar convertirse en el doble perfecto de su artista favorito. Por esta razón, la despedida de Cheveroni estuvo cargada de nostalgia, pero también de expectativa por su próximo regreso a la pantalla.

Jurados de 'Yo me llamo'. Foto: Captura Yo me llamo - Canal Caracol

“Bueno, mi Lobito, yo voy a despedir esta noche mágica y maravillosa del Templo de la Imitación. Voy a despedir a este maravilloso, hermoso Lobito, a mi Cheveroni. Ay, Aurelio. Nos veremos muy pronto. Te vamos a extrañar. Gracias por ayudarnos a seleccionar esta primera parte de Yo me llamo”, expresó la jurado.

Por su parte, Aurelio Cheveroni también tuvo unas palabras para despedirse de quienes lo acompañaron durante las audiciones y dejó claro el cariño que siente por el equipo del programa.

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“Yo lo único que les digo es que los quiero mucho, que me van a hacer mucha falta y les dejo el oído afinado. Y Élder, ponte Cheveroni porque ahora te toca trabajar el doble”, comentó entre risas.

El momento también tuvo espacio para el humor. Durante la despedida, el artista vallenato le cantó a Cheveroni: “¿Sabes algo? Te vas porque yo quiero que te vayas”, provocando una divertida escena entre ambos.

Posteriormente, los dos fingieron tener una pelea frente a las cámaras de Caracol Televisión, en una situación que rápidamente convirtió la despedida en uno de los momentos más entretenidos de la jornada.

Aunque Aurelio Cheveroni deja por ahora las audiciones de Yo me llamo, los televidentes podrán volver a verlo cuando llegue Yo me llamo Mini, donde acompañará una vez más a los participantes en su camino por convertirse en grandes imitadores.