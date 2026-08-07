Yo me llamo 2026: imitadora de Marbelle desafinó, pero cautivó a Aurelio Cheveroni

La nueva temporada de Yo me llamo continúa con la etapa de audiciones, en la que cientos de participantes han pasado por el escenario del Canal Caracol con el objetivo de convencer al jurado de que pueden convertirse en el doble perfecto de su artista favorito.

Salió a la luz la verdadera relación entre Laura Acuña y Melina Ramírez, presentadoras de ‘Yo me llamo’

Amparo Grisales, César Escola, Elder Dayán Díaz y Aurelio Cheveroni son los encargados de seleccionar a los concursantes con mayor parecido a los artistas que interpretan. Además, les brindan recomendaciones para mejorar su puesta en escena y acercarse cada vez más al personaje que representan.

En el capítulo del jueves, 6 de agosto, la imitadora de Marbelle se presentó ante el jurado e interpretó Collar de perlas, una de las canciones más reconocidas de la artista vallecaucana.

Sin embargo, desde el primer momento, Amparo Grisales dejó claro que, a pesar de la buena actitud de la participante, no encontraba un parecido con la cantante original: “Te amé, te amé, de verdad. Me pareces hermosa, me hiciste pasar un rato muy agradable, pero no te llamas. De pronto para la próxima temporada”.

Tras escuchar la negativa de Amparo Grisales, la participante pidió una segunda oportunidad para interpretar otra canción, con la esperanza de convencer al resto del jurado y obtener los votos necesarios para continuar en la competencia.

En esta ocasión eligió Amor sincero, tema con el que logró emocionar al público presente y a los miles de televidentes que siguieron la emisión del programa.

Búfalo, de ‘Yo me llamo’, habló de la pérdida de sus hijos: “Una etapa oscura”

Por su parte, el maestro César Escola dijo: “A mi me encanta la energía que le pusiste, eres bien suelta, pero estamos buscando al doble perfecto, que tenga el color de la voz de Marbelle, se nota el cariño que le tienes , pero no te llamas”.

¿Qué dijo Aurelio Cheveroni sobre la imitadora de Marbelle?

A diferencia de la postura de los demás jurados, Aurelio Cheveroni, el recordado personaje de Club 10, destacó la presentación de la participante y aseguró que, desde su perspectiva, sí encontraba un gran parecido con la Marbelle original.

“A mí me parece que está igualita. Oye, me encantas, estás igualita. ¿Tienes novio? Algo se podrá hacer ¿no?“, dijo frente al público presente en el teatro.

Finalmente, Elder Dayán pidió la intervención de Búfalo, el encargado de acompañar a los participantes fuera del escenario cuando reciben la noticia de que no lograron avanzar a la siguiente etapa de la competencia.