María Fernanda Cabal reaccionó a mensaje que Francia Márquez le envió a los colombianos y tiró ácida pulla: “Vivió sabroso”

A pocas horas de concluir su periodo en la Vicepresidencia, Francia Márquez compartió un mensaje de despedida dirigido a los colombianos, en el que agradeció el respaldo recibido en las elecciones de 2022 y reflexionó sobre el significado de su paso por el Gobierno nacional.

Andrea Petro no se quedó callada y reaccionó a salida del país de Verónica Alcocer; dejó particular mensaje: “Esa no”

La funcionaria, que en los últimos meses había mantenido un bajo perfil tras manifestar públicamente sus diferencias con la administración del presidente Gustavo Petro, publicó un mensaje en su cuenta de X luego de conocer la instalación de su retrato en la galería oficial de los vicepresidentes de la República. Allí destacó el valor simbólico de su elección al señalar que, décadas atrás, era impensable que una mujer afrodescendiente llegara a ocupar ese cargo.

En su publicación, Márquez expresó su gratitud hacia los ciudadanos por haberle permitido ejercer la Vicepresidencia durante cuatro años y aseguró que trabajó con el compromiso de abrir espacios para que nuevas generaciones de mujeres, jóvenes, líderes sociales y comunidades de todo el país puedan acceder a cargos públicos y contribuir a la construcción de una nación con mayor equidad.

Asimismo, resaltó que su retrato ya hace parte del corredor que reúne a quienes han ocupado la Vicepresidencia y concluyó su mensaje reiterando su intención de seguir trabajando por las causas que ha defendido, afirmando que continuará luchando “hasta que la dignidad se haga costumbre”.

No obstante, María Fernanda Cabal no se quedó callada y decidió reaccionar al respecto, respondiendo al mensaje que subió la vicepresidenta. La excongresista no se contuvo y dejó unas palabras, tirándole una ácida pulla a Francia.

De acuerdo con lo que mencionó la famosa, a su consideración, la integrante del gobierno Petro nunca gobernó y, por el contrario, “vivió sabroso” en medio de todo lo que sucedía.

“Francia, usted no gobernó, pero sí vivió sabroso”, escribió en el trino.

La salida de Francia Márquez del Gobierno se produce en medio de un distanciamiento con Gustavo Petro. En diferentes intervenciones públicas, la vicepresidenta manifestó desacuerdos con la forma en que se condujo la administración, cuestionó los escándalos de corrupción que rodearon al Ejecutivo y expresó su inconformidad por la falta de avances en proyectos para el Pacífico y otras regiones apartadas del país, territorios que respaldaron mayoritariamente al Pacto Histórico en las elecciones de 2022.