Andrea Petro envió mensaje a la Fuerza Pública tras la salida de su papá, Gustavo Petro, de la Presidencia: “Nunca olvidaremos”

Gustavo Petro atraviesa las últimas horas de su administración antes de entregar la Presidencia de la República al mandatario electo, Abelardo De La Espriella. El cierre de su Gobierno ha estado acompañado por diferentes decisiones y declaraciones que han despertado reacciones en diversos sectores de la sociedad.

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En medio de la transición hacia el nuevo Gobierno, los recientes pronunciamientos de Petro han mantenido la atención de la opinión pública. Sus intervenciones han generado opiniones encontradas y una amplia conversación en medios de comunicación y redes sociales, donde distintos usuarios y figuras públicas han analizado sus palabras y las actuaciones del mandatario durante los últimos días al frente de la Casa de Nariño.

A unas horas de salir de la Presidencia de la República, Andrea Petro fue quien se robó las miradas con un sentido mensaje que publicó en su cuenta oficial de Instagram. La hija mayor del mandatario se pronunció sobre este cierre político de su familia, y envió unas palabras a la Fuerza Pública.

“Hay personas que cumplen una misión, y hay personas que dejan una huella. Ustedes hicieron ambas. Durante estos cuatro años no solo cuidaron a la familia presidencial; también entregaron parte de su tiempo, de su tranquilidad y de sus propias vidas para cumplir una responsabilidad que pocas veces se reconoce”, escribió.

De igual manera, mencionó todo el apoyo y respaldo que recibió en los últimos cuatro años, señalando que había logrado sentirse bien y agradecida.

“A cada integrante de la Policía Nacional, de la Unidad Nacional de Protección, de las Fuerzas Militares y a todos los hombres y mujeres de la Casa de Nariño que, desde su labor, hicieron parte de este camino, quiero decirles simplemente: gracias”, dijo.

Pronunciamiento Andrea Petro Foto: Instagram @andreapetro91

“Gracias por su compromiso, por su humanidad, por cada gesto de apoyo y por estar presentes en los momentos fáciles y, sobre todo, en los difíciles. Detrás de cada uniforme y de cada función siempre encontré personas con un profundo sentido del deber y una inmensa calidad humana”, agregó.

Por último, cerró esta etapa de su vida y apuntó que nunca olvidarían todo el trabajo y los gestos que habían recibido de muchas personas, quienes quisieron que estuvieran bien.

“Me llevo el recuerdo de personas que hicieron mucho más que cumplir con su trabajo. Me llevo el cariño, el respeto y la certeza de que estos cuatro años también fueron de ustedes. Familia y yo nunca olvidaremos todo lo que hicieron por nosotros. Con el corazón lleno de gratitud, gracias por acompañarnos y por servir a Colombia con tanto honor. Andrea Petro”, concluyó.

Pronunciamiento Andrea Petro Foto: Instagram @andreapetro91