Gustavo Petro se encuentra en la recta final de su mandato presidencial. En esta etapa de transición, las decisiones y pronunciamientos del mandatario saliente han generado múltiples reacciones en distintos sectores del país.

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Sus recientes intervenciones públicas han mantenido su nombre en el centro de la conversación nacional. Los últimos discursos del jefe de Estado han provocado comentarios tanto en medios de comunicación como en redes sociales, donde ciudadanos y figuras públicas han expresado diferentes posiciones frente a sus declaraciones y actuaciones durante los últimos días de su administración.

No obstante, en las últimas horas, las miradas se posaron en Sofía Petro, hija de Gustavo Petro, quien no dudó en reaccionar al final del gobierno de su padre este 7 de agosto. La joven hizo una inesperada publicación, en la que se dirigió al país por todo lo ocurrido en estos cuatro años.

La politóloga señaló que los cambios físicos y emocionales eran evidentes, precisamente por la intensidad que marcó este tiempo.

“Inevitablemente llega la hora de mirarse al espejo y ver el paso de cuatro intensos años. Me veo y pienso que tal vez tengo más ojeras. Algunas arrugas se me empiezan a marcar cerca a las narinas. Tengo los ojos más cansados y el corazón un poco más desconfiado, más hábil”, escribió.

“Veo en mi mirada rastros de tristezas e impotencias. Me noto con los hombros cansados, como quien ha cargado mucho peso. También me siento el cuerpo más amable. Será de haber recibido tantos abrazos de personas que, sin conocernos, me llenaron de un amor rotundo y desinteresado que espero poder devolver un día”, apuntó en el hilo.

De igual manera, aseguró que veía a un país distinto y renovado, que seguía luchando contra situaciones del pasado y del presente. Allí hizo un análisis de lo que quedaba de Colombia, asegurando que era más justo y fuerte para luchar por la libertad.

“Han pasado cuatro años y tantas cosas han cambiado. Veo un país que, a pesar de todas sus heridas, que aún sangran, fue capaz de soñar, de pensarse finalmente de una manera distinta. De una forma en que existiera la ansia por repartir las tierras a los campesinos, donde los trabajadores pudieran tener derecho a la dignidad, donde las armas del Estado no apuntasen a los ojos de los jóvenes. Una forma donde se le apostase a resolver el conflicto por la palabra, donde se buscase evitar a toda costa que esta tierra pusiera más muertos en este despropósito de guerra. Con aciertos y desaciertos, Colombia cambió. ¿Valió la pena? Claro que sí. Colombia es hoy un país un poco más justo y la lucha por un país más justo siempre valdrá la pena”, dijo.

Al final del post, Sofía Petro envió unas palabras a su padre y señaló que tenía razón con ciertas cosas que dijo en el pasado.

“No nos entreguemos al desencanto y la desesperanza, porque solo entonces nos podrán derrotar de verdad. Papá, razón tenías. La lluvia del cambio llegó y dejó germinando bosques enteros. Gracias por dejar la piel y el alma para que así fuera”, concluyó.