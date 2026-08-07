Lina Tejeiro confesó cómo fue trabajar con su ex en ‘MasterChef Celebrity’ y destapó la verdad de su relación

La más reciente temporada de MasterChef Celebrity ha dado de qué hablar en redes sociales, no solo por los retos de cocina, sino también porque reúne a algunas de las figuras más reconocidas del entretenimiento en Colombia, quienes cuentan con millones de seguidores en sus redes sociales.

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Una de las participantes que más ha llamado la atención es la actriz Lina Tejeiro, quien se ha convertido en una de las más comentadas por los seguidores del reality. Esto se debe, principalmente, a los cruces que ha protagonizado con Iván Marín y al reencuentro con el actor Sebastián Vega, con quien mantuvo una relación sentimental hace varios años.

Precisamente, ese fue uno de los temas que más curiosidad despertó entre sus seguidores, quienes aprovecharon una reciente transmisión en vivo para preguntarle sobre su actual relación con el actor.

Lina Tejeiro es una de las participantes de 'MasterChef Celebrity 2026'. Foto: Instagram @linatejeiro / @linatejeiro

“Muy bien. Es muy curioso que me hagan esas preguntas porque es como que la gente cree que después de 20 años de haber terminado, todavía uno siente algo por esa persona”, dijo frente a su comunidad digital.

Entre risas, la actriz aseguró que es prácticamente imposible que los sentimientos permanezcan intactos después de tantos años. Explicó que, tras el fin de su relación, cada uno siguió su propio camino, vivió sus procesos de manera individual y construyó nuevas etapas en su vida.

Actualmente, Sebastián Vega es padre de dos hijos, mientras que Lina Tejeiro se encuentra en la dulce espera de su primer hijo, Gael.

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“Yo embarazada, después de como cinco noviazgos, él con dos hijos, dos matrimonios ¿Qué voy a sentir? ‘Ay, no, sentí mariposas en el estómago’. Nada, pues normal. De hecho, nosotros incluso después de haber terminado, grabamos una novela juntos. Se llamaba La Fiesta del Chivo y hacíamos de pareja, entonces, como que normal”, dijo.

Para finalizar, dijo: “¿Qué puede sentir uno? ¿te imaginas que yo ahorita después de 20 años dijera: ‘yo lo vi y sentí que todavía lo amaba. No, nunca lo olvidé’“.