Churo Díaz seguirá en libertad dentro de investigación por presuntos delitos sexuales contra una menor de 14 años

El proceso penal que cursa contra el cantante de música vallenata Jorge Iván Díaz Lafaurie, conocido en la industria artística como Churo Díaz, sumó un nuevo hito procesal este jueves 6 de agosto.

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Un juez de control de garantías de la ciudad de Valledupar tomo la decisión de no imponer medida de aseguramiento en centro carcelario contra el intérprete, decisión que le permite afrontar las siguientes etapas del proceso en condición de libertad.

El artista es investigado por la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años. Los hechos habrían ocurrido en la capital del Cesar entre los años 2014 y 2015, período en el cual la víctima, quien según el expediente es hija de Beatriz Isabel Castro Pérez, expareja sentimental del cantante, habría estado bajo el cuidado del músico.

La decisión se dio a conocer formalmente a través de un comunicado emitido por la defensa técnica del cantante, integrada por los abogados Keyner Sanmartín y Laura Kamila Toro.

“Desde el primer momento, Jorge Iván Díaz ha comparecido voluntariamente ante la justicia, ha atendido cada uno de los requerimientos de las autoridades y ha manifestado su disposición permanente de colaborar con el esclarecimiento de los hechos, siempre con absoluto respeto por las instituciones”, expresaron los apoderados en el comunicado oficial emitido por la organización musical Churo Díaz S. A. S.

Durante las diligencias iniciadas el pasado 23 de julio con la imputación de cargos, y continuadas el 28 de julio con la solicitud de medida cautelar, el ente acusador solicitó la privación de la libertad argumentando la gravedad de la conducta investigada.

Sin embargo el equipo legal del intérprete vallenato enfatizó que la decisión de no dictar prisión preventiva no equivale a la preclusión del expediente ni a un fallo de absolución a favor del imputado.

“Esta decisión no pone fin al proceso ni constituye un pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto. La investigación continúa y será precisamente en ese escenario donde nuestra defensa seguirá presentando los elementos jurídicos y probatorios que respaldan la posición del señor Jorge Iván Díaz”, puntualizó el equipo legal.

Asimismo, la defensa manifestó que no llevará el debate a escenarios mediáticos, limitando su actuación exclusivamente a los estrados judiciales.

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Tras la publicación del dictamen judicial, el artista publicó un breve mensaje en sus redes sociales personales en el que manifestó: “La gloria sea para Dios”.

Jorge Iván ‘Churo’ Díaz es una figura reconocida en la música vallenata contemporánea, con más de dos décadas de trayectoria en la música regional del Caribe colombiano. A lo largo de su carrera ha consolidado un catálogo de producciones discográficas con amplia difusión en el norte del país.