Carlos Antonio Vélez opinó sobre la derrota de Atlético Nacional: habló de Lucas González

Atlético Nacional desaprovechó una oportunidad dorada de subirse al liderato de la Liga BetPlay 2026-II. El cuadro verdolaga perdió contra Llaneros en Villavicencio (2-0) y está tercero en la tabla de posiciones, detrás de Millonarios y América de Cali.

Exjefe de James Rodríguez soltó inesperado veredicto sobre su carrera: retumba en Colombia

Las tribunas del Estadio Bello Horizonte se colmaron para presenciar el segundo partido de James Rodríguez con Nacional; sin embargo, el show se lo robaron los goles de Yorleys Mena y Frank Castañeda en el primer tiempo.

Lucas González dispuso una nómina alternativa, integrada por Luis Marquínez; Andrés Román, Neider Parra, César Haydar, Milton Casco; Juan Manuel Zapata, Xavi Ríos; Andrés Sarmiento, Juan Manuel Rengifo, Marlos Moreno y Chicho Arango.

Desde el banco de suplente entraron James Rodríguez, Jorman Campuzano, Elías Cabrera, Ian Carlo Poveda y Yeicar Perlaza, pero no lograron descontar en el marcador.

El análisis de Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez analizó las decisiones tomadas por el técnico Lucas González y explicó los errores que se están cometiendo en Atlético Nacional. “Aquí hay un problema marginal, superficial. Usted ve la nómina de Nacional y dice ‘no están poniendo a los que son’. Pero aquí hay un problema de fondo”, expresó.

“El técnico, hábilmente, le da candela y alimenta lo de la rotación. Ve que todo el mundo habla de rotación, porque con eso tapa la realidad: a este equipo le falta mucho trabajo defensivo”, expresó.

Liga BetPlay: tabla de posiciones tras la primera derrota de James Rodríguez con Nacional

Carlos Antonio considera que este mismo problema lo ha tenido Lucas González desde que dirigió a Deportes Tolima, América de Cali y Central Córdoba. “Pensé que le había servido para entender que el fútbol es equilibrio y lo demás es tribunero. Hay que trabajar en defensa y en ataque, con pelota y sin pelota, y hay que tener equipos equilibrados”, dijo.

De lo contrario, “puedes tener a los mejores jugadores del mundo, puedes tener todo lo que quieras pero no vas a ganar. De pronto alcanza para el fútbol colombiano, pero entiendo que este es un proyecto diseñado de cara al futuro para recuperar la identidad internacional, la entidad y el peso de Copa Libertadores, pues con esto no van a llegar a ninguna parte”.

“No puede ser posible que un equipo se pare tan mal cuando ataca”, opinó Carlos Antonio Vélez. “Le pasó con el América siempre, folclor puro, todo el mundo en campo contrario. ¿Una pelota quieta y dejas a Casco? Si Casco es un jugador terriblemente lento. Cuando uno ataca tiene que pensar en defender porque siempre hay una acción siguiente", analizó.

Para Vélez es válido discutir sobre la rotación y el uso de la nómina, “pero aquí hay un problema de fondo y es que Nacional no defiende bien. Que tenga cuidado porque sí ha tenido buenos resultados contra Jaguares, Fortaleza, Alianza, Águilas, Llaneros y el peor Cali que en ese momento estaba en crisis. El único partido en serio que jugó fue contra América y lo perdió”.

“Lo que sí debe hacer Lucas González ya es menos palabrería y más trabajo defensivo”, sentenció en su columna de ‘Palabras Mayores’.