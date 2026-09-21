Liga BetPlay: tabla de posiciones tras la primera derrota de James Rodríguez con Nacional

James Rodríguez sufrió su primera derrota como jugador de Atlético Nacional. El volante cucuteño disputó todo el segundo tiempo ante Llaneros en Villavicencio, pero no fue suficiente para evitar la sorpresiva caída.

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Lucas González, técnico de Nacional, realizó ocho cambios en el once titular, una decisión que le salió muy cara en su visita al Estadio Bello Horizonte. El cuadro verdolaga desaprovechó la oportunidad de empatar en puntos al América de Cali, que empató frente a Tolima en Ibagué.

La tabla de posiciones de la Liga BetPlay, quedó así:

Tabla de posiciones # Equipo PTS PJ G E P GF GC DG 1 América de Cali 21 10 6 3 1 21 6 +15 2 Millonarios F.C. 19 11 5 4 2 15 8 +7 3 Atlético Nacional 18 8 6 0 2 17 8 +9 4 Atlético Bucaramanga 17 9 4 5 0 14 8 +6 5 Deportes Tolima 17 10 5 2 3 13 11 +2 6 Independiente Santa Fe 16 9 4 4 1 16 10 +6 7 Independiente Medellín 16 8 5 1 2 15 10 +5 8 Deportivo Cali 15 9 4 3 2 14 8 +6 9 Llaneros F.C. 14 10 4 2 4 13 12 +1 10 Once Caldas DAF 12 10 3 3 4 13 12 +1 11 Águilas Doradas 11 8 2 5 1 12 12 +0 12 Internacional de Bogotá 11 11 2 5 4 13 17 -4 13 Cúcuta Deportivo 9 10 2 3 5 9 18 -9 14 Fortaleza 8 10 1 5 4 11 16 -5 15 Deportivo Pasto 8 10 2 2 6 9 15 -6 16 Alianza Valledupar F.C. 8 10 2 2 6 9 20 -11 17 Boyacá Chicó F.C. 8 9 2 2 5 7 18 -11 18 Jaguares F.C. 7 8 1 4 3 9 14 -5 19 Deportivo Pereira 7 8 1 4 3 6 11 -5 20 Junior F.C. 6 8 1 3 4 12 14 -2

Llaneros 2-0 Atlético Nacional

Llaneros sorprendió a Atlético Nacional desde muy temprano. A los 15 minutos de partido, Yorleys Mena aprovechó un centro desde el costado derecho para poner el primero de la noche en Villavicencio.

El conjunto local se paró bien en defensa y superada la media hora de juego pegó otro golpe sobre la mesa. Frank Castañeda salió a toda velocidad en contragolpe, le ganó la carrera a Milton Casco y definió por encima del arquero Luis Marquínez.

Al ver que estaba siendo superado por Llaneros, el técnico Lucas González echó mano de su exquisito banco de suplentes y pateó el tablero para la segunda mitad. Además de James Rodríguez, también ingresaron Jorman Campuzano y Elías Cabrera.

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Pero Nacional no terminó de engranar nunca, mientras el reloj se convertía en su peor enemigo. Llaneros, por su parte, refrescó la zona de volantes y empezó a jugar un partido físico defendiendo la ventaja de dos goles que había conseguido en el primer tiempo.

El marcador no se movió en la parte complementaria, decretando así la derrota de Atlético Nacional en territorio llanero. Este es el segundo partido que pierden los verdolagas este semestre, después de haber caído ante América de Cali en el Pascual Guerrero.

“No soy tonto”: Lucas González

Lucas González salió muy molesto en rueda de prensa y explicó la razón de las rotaciones en la nómina. “Nosotros no rotamos por rotar; es un medio para intentar hacer que los jugadores lleguen más frescos al siguiente partido y que reduzcamos al máximo el riesgo de lesiones. En la medida que vayan pasando partidos y sintamos que hay gente con acumulación y fatiga, queremos evitar lo que le pasó a Alfredo Morelos”, dijo.

“Yo no soy tonto, hago bien los análisis y no voy a seguir rotando por rotar, ni poniendo a jugadores que veamos que el rendimiento esté por debajo del rendimiento que exige Atlético Nacional. Los jugadores merecen jugar porque son muy buenos y las oportunidades se abren cuando hay muchos partidos seguidos, pero aquí hay que ganar cada partido”, sentenció.

El próximo partido de Atlético Nacional será este jueves, 24 de septiembre, enfrentando a Millonarios en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.