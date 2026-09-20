Un gol en cuatro partidos no es el promedio que se espera de Luis Díaz. Bayern Múnich sigue creyendo en su estrella colombiana, pero tomará cartas en el asunto para poder ayudarlo a salir de dicha minicrisis en la que se encuentra con las anotaciones.

Según lo explicado por el director deportivo del elenco bávaro, Max Eberl, a la interna de los rojos celebraron que Lucho no haya sido llamado por la Selección Colombia para los amistosos que se avecinan.

“Estos no son realmente partidos imprescindibles en Sudamérica después del Mundial, y eso es algo que les viene bien a los jugadores de vez en cuando”, declaró el jefe en mención del atacante colombiano.

Luis Díaz en una acción manifiesta de gol que fue anulada por fuera de lugar en Bayern Múnich Foto: Getty Images via AFP

Adicional a esto, dio un balance certero de lo que significa que el cafetero tenga una para importante de partidos entre su club y selección. El cansancio parece estar pasándole factura.

“Lucho ha jugado muchos, muchos partidos ahora, incluido el Mundial y nuestra última temporada. Así que, en consecuencia, está bien”, destacó.

Y fue justamente para el remate de sus respuestas que Eberl dio a conocer que armaron un plan para estas semanas hasta el regreso de las competencias. Allí lo que buscan es priorizar en Díaz el descanso, así como la integración paulatina a las prácticas para que vuelva a ser el mismo del año anterior.

“Creo que primero se tomará un pequeño descanso, y luego irá volviendo poco a poco a la rutina. Tendrá su propio programa de entrenamiento, así que nadie tiene que preocuparse por si no está en forma”, cerro dando un parte de tranquilidad.

Se espera que una vez regresen tanto Bundesliga, como Champions League ya en la segunda semana de octubre, se le vea otro mejor semblante a Díaz en campo y se materialice en goles.

Cansancio acumulado: la hipótesis

Todo el que da su opinión del tema de Luis Díaz hace referencia a un posible desgaste que estaría viviendo el delantero que pertenece al Bayern Múnich.

Jonathan Tah, compañero del colombiano y defensa del elenco rojo es piadoso al momento de referirse a la falta de gol del guajiro.

“Creo que es normal cuando juegas tantos partidos como él”, analizó Tah.

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Después de ellos le preponderó el despliegue físico que le ve: “Siempre me he preguntado cómo logra correr de un lado a otro del campo en cada partido”.

Cifras de lo que fue una extenuante temporada pasada para Lucho en su primer año con Bayern Múnich

2025/26: 51 partidos, 46 como titular y 33 completos.

Minutos: 4.052

Bundesliga: 32 partidos

Champions League: 12

DFB-Pokal: 6

Supercopa de Alemania: 1

Mundial 2026: 5 partidos, 5 como titular y 3 completos.

Total entre ambos: 56 partidos, 51 titularidades y 36 partidos completos.

Luis Díaz se saluda con su técnico Vincent Kompany en el Bayern Múnich Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

Vincent Kompany, DT del atacante nacional en Alemania no cree que se deba dejar subir la espuma del “problema” que vive Díaz con el gol en partidos oficiales. Al parecer, en las prácticas diarias sigue siendo una máquina.

“Ha marcado una cantidad increíble de goles en los entrenamientos. Si implementa eso en el partido, entonces todo volverá a estar bien”, reveló.