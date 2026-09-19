Prensa alemana ‘liquida’ a Luis Díaz luego del Bayern vs. Unión Berlín: calificación en el piso

Para nadie es un secreto el mal momento que atraviesa Luis Díaz en Bayern Múnich luego de varios partidos de la temporada 2026/2027.

Su falta de gol es lo que más preocupa en el cuadro bávaro. En Colombia inquieta también ver que ya no es titular indiscutido y se convirtió en el primer cambio para Vincent Kompany.

Luis Díaz en un calentamiento previo a un partido con Bayern Múnich Foto: NurPhoto via Getty Images

La situación oscura es reflejada con claridad por la prensa deportiva germana, que ha cambiado el discurso positivo de la campaña anterior por uno donde las críticas y calificaciones bajas hacia el colombiano ahora son constantes.

Así describen la crisis de Lucho

Al consultar los portales web de varias páginas con gran relevancia en Alemania, se logra encontrar un patrón común: ‘Luis Díaz, mala racha’.

En el portal Tz hicieron una evaluación jugador por jugador de lo que fue el partido más reciente vs. Unión Berlín. A la hora de ver su análisis de Díaz escribieron: “Las cosas no le van bien al colombiano. Mala suerte, sin goles, algo desconcertado”.

Adicionalmente, le otorgaron al cafetero una calificación de tres puntos nada más, lo que lo deja por el piso en comparación con sus compañeros de ataque, como Harry Kane o Michael Olise.

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T Online de Berlín indicó: “Sigue sin encontrar su mejor forma desde su gol en la primera jornada. No ha llegado a brillar esta temporada”.

“Luis Díaz (hasta el minuto 63): Estaba en fuera de juego cuando marcó su gol de vaselina (minuto 30). Falló una buena ocasión ante el arquero”, y complementó con otras aproximaciones que vieron de Lucho.

Para complementar las reacciones de la prensa alemana al nuevo decepcionante partido de Díaz Marulanda, se hizo una revisión de lo dicho por Abendzeitung, también conocido como Az.

Luis Díaz sigue sin anotar con Bayern Múnich en Bundesliga 2026/2027 Foto: AFP

De manera tajante publicaron que “Díaz se había visto sobrecargado en las primeras semanas de la nueva temporada, no tan fresco como la temporada pasada. Esto se confirmó contra el Union”.

También hacen comparaciones con sus propios compañeros, quienes se fueron de triplete y doblete, respectivamente: “El jugador de 29 años, en cambio, careció de cierta chispa, aunque su determinación fue evidente”.

“Luis Díaz, en particular, aún no ha recuperado la capacidad goleadora que demostró la temporada pasada”, terminan certificando lo que es apenas evidente.

Reemplazo de Díaz va tomando fuerza

A pesar de que Ismael Saibari no haya llegado propiamente como un extremo que reemplazaría a Luis Díaz en caso de cansancio o una mala racha como la que vive, el marroquí se ha adaptado y hace méritos para ser considerado titular.

Ismael Saibari es abrazado por Michael Olise y celebran juntos en Bayern Múnich. Foto: Getty Images

En el juego pasado, el DT del Bayern ya lo probó por el mismo costado por el que juega Lucho y rindió. Durante el compromiso con Unión Berlín, el colombiano regresó a la titularidad, pero ante la poca influencia lo sacó al minuto 63, justamente por el marroquí.

Para hacer aún más compleja la situación de Díaz, Saibari, en el tiempo que estuvo en campo el pasado viernes, anotó su primer gol en medio de la faena que tuvieron los de Múnich, donde ganaron por 7-0.