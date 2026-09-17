Vincent Kompany fue sincero y confesó lo que pasa con Luis Díaz en los entrenamientos del Bayern

Luis Díaz está comprometido con volver a marcar goles con el Bayern Múnich. En el arranque de la presente temporada ha desperdiciado varias opciones claras en el arco rival, una racha negativa que le ha generado críticas desde la prensa alemana.

Prensa alemana va a la carga por Luis Díaz: así enfatizan su mal momento con Bayern Múnich

Vincent Kompany, técnico del Bayern, reconoce que Lucho no está teniendo la misma efectividad que en otros momentos; sin embargo, deposita su confianza en el trabajo del atacante colombiano cada vez que sale a entrenar.

“Ha marcado una cantidad increíble de goles en los entrenamientos. Si implementa eso en el partido, entonces todo volverá a estar bien”, sentenció el DT.

Este viernes, Bayern Múnich enfrentará a Unión Berlín por la cuarta fecha de la Bundesliga. La titularidad de Luis Díaz no está garantizada, tal como sucedió el fin de semana pasado contra Elversberg en condición de visitante.

Ese día, el guajiro arrancó desde el banquillo y su posición como extremo izquierdo fue ocupada por el marroquí Ismael Saibari. Aunque Lucho ingresó al minuto 64, volvió a desperdiciar una opción clara de gol y acumuló otro partido consecutivo sin marcar.

Bayern tiene todo el equipo disponible

Su redención podría llegar frente a Unión Berlín, pero tendrá que competir por el puesto con Saibari, Jamal Musiala y hasta Serge Gnabry, que regresa de su lesión.

Luis Díaz dio la cara por su falta de gol con el Bayern Múnich: respondió a la lluvia de críticas

“Tenemos todo el equipo disponible. Felicitaciones a nuestros departamentos médicos y de rendimiento físico. A veces tienes que tomar decisiones, pero prefiero eso. Queremos mantener a todos en forma. Con suerte, todos regresarán sanos del parón internacional”, indicó el entrenador belga.

El rival de este viernes llega en las últimas posiciones del campeonato, opción perfecta para sumar de a tres y treparse a la cima de la tabla. “Como entrenador, siempre necesitas un instinto para el juego. El Unión ha experimentado una transformación. Han traído a un entrenador muy exitoso. La confianza que tiene también tendrá un impacto en sus decisiones. Pase lo que pase, estamos preparados para los cambios que el oponente pueda hacer”, explicó.

Luis Díaz se saluda con su técnico Vincent Kompany en el Bayern Múnich. Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

Kompany perderá casi toda su plantilla después de este partido, pues Jürgen Klopp convocó 44 jugadores para la selección de Alemania y muchos de ellos pertenecen al Bayern Múnich.

“A todos nos han explicado cuáles son los planes y eso ahora se está comunicando. Me alegra que muchos de nuestros chicos estén en la plantilla. Uno o dos de ellos podrían tener algo que demostrar (tras el Mundial). Puedo decir que nuestros chicos están altamente motivados. Con Jürgen Klopp, es un nuevo capítulo. Nuestros jugadores ciertamente lo están esperando con ilusión”, sentenció.

La Bundesliga regresará el 10 de octubre, es decir, dentro de tres semanas. Mientras tanto, Kompany cruzará los dedos para que todos sus convocados regresen en óptimas condiciones.