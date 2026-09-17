Jürgen Klopp reveló su primera convocatoria como DT de Alemania: tomó medidas drásticas

Jürgen Klopp hizo pública su primera convocatoria como director técnico de Alemania. Bajo sus órdenes empieza una nueva era tras la desafortunada eliminación en el Mundial 2026 a manos de Paraguay.

El antiguo técnico del Liverpool elaboró dos listas para la larga ventana internacional de tres semanas a finales de septiembre y principios de octubre, correspondiente a la UEFA Nations League.

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La primera convocatoria disputará los partidos contra Países Bajos en Ámsterdam y contra Grecia en Augsburgo; mientras que la segunda lista está pensada para los duelos frente a Serbia en Múnich y nuevamente ante Grecia pero en Tesalónica.

Esta inesperada decisión tiene un argumento claro expuesto por el propio DT. ”Disfruté confeccionando esta lista. Hemos encontrado mucho talento. Quiero conocer al mayor número de jugadores posible", comentó Klopp.

Jürgen Klopp durante la rueda de prensa de este jueves en Alemania Foto: Boris Roessler/DPA via AP

Confirmó el regreso de Ter Stegen

Entre su arsenal de anuncios, Jürgen Klopp confirmó que Marc-André Ter Stegen será su portero número uno para el proyecto. “Un equipo necesita estabilidad y una columna vertebral. Y, una vez que la columna vertebral está estabilizada, podemos permitirnos ser creativos y un poco locos”, deslizó el nuevo seleccionador.

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Klopp aprovechó la rueda de prensa para lanzarle una pulla al periodismo de Alemania. “Puedo decir que me importa un bledo que haya salido antes de tiempo. No tengo absolutamente ningún problema con eso. Solo pienso que es un poco patético ganarse la vida sacando cosas antes de que la gente realmente necesite saberlas. Pero sea como sea”, dijo.

De paso, también habló de política. El técnico señaló este jueves que la selección puede ayudar a garantizar que “el orgullo nacional no se confíe a la gente equivocada” tras la reciente victoria electoral del partido de extrema derecha AfD.

“En los últimos tiempos han pasado una cantidad increíble de cosas. Hubo una votación que a algunos probablemente les pareció bien, pero otros debieron pensar: ‘Dios mío, ¿qué está pasando aquí?’”, apunto Klopp.

El técnico dijo que era más importante que el país tuviera suficientes médicos y cuidadores, pero señaló que el fútbol puede “fomentar un sentido de comunidad aquí, permitiéndonos sentir de verdad el poder del deporte”.

Lista de convocados de Alemania para la Fecha FIFA de septiembre-octubre

Partidos ante Países Bajos y Grecia

Porteros : Finn Dahmen (Augsburgo), Alexander Nübel (Besiktas), Marc-André ter Stegen (Ajax Amsterdam)

: Finn Dahmen (Augsburgo), Alexander Nübel (Besiktas), Marc-André ter Stegen (Ajax Amsterdam) Defensas : Hennes Behrens (Augsburgo), Yann-Aurel Bisseck (Inter Milán), Nathaniel Brown (Bayern Múnich), Max Rosenfelder (Friburgo), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Múnich), Philipp Treu (Friburgo), Josha Vagnoman (Stuttgart)

: Hennes Behrens (Augsburgo), Yann-Aurel Bisseck (Inter Milán), Nathaniel Brown (Bayern Múnich), Max Rosenfelder (Friburgo), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Múnich), Philipp Treu (Friburgo), Josha Vagnoman (Stuttgart) Mediocampistas : Nadiem Amiri (Mainz), Bambasé Conté (Hoffenheim), Yannik Engelhardt (Friburgo), Chris Führich (Stuttgart), Serge Gnabry (Bayern Múnich), Lennart Karl (Bayern Múnich), Joshua Kimmich (Bayern Múnich), Jamals Musiala (Bayern Múnich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Kevin Schade (Brentford), Anton Stach (Leeds United)

: Nadiem Amiri (Mainz), Bambasé Conté (Hoffenheim), Yannik Engelhardt (Friburgo), Chris Führich (Stuttgart), Serge Gnabry (Bayern Múnich), Lennart Karl (Bayern Múnich), Joshua Kimmich (Bayern Múnich), Jamals Musiala (Bayern Múnich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Kevin Schade (Brentford), Anton Stach (Leeds United) Delanteros: Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt), Kai Havertz (Arsenal).

Partidos ante Serbia y Grecia

Porteros : Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt), Finn Dahmen (Augsburgo), Jonas Urbig (Bayern Múnich)

: Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt), Finn Dahmen (Augsburgo), Jonas Urbig (Bayern Múnich) Defensas : Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (RB Leipzig), Finn Jeltsch (Stuttgart), Maximilian Mittelstädt (Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Malick Thiaw (Newcastle)

: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (RB Leipzig), Finn Jeltsch (Stuttgart), Maximilian Mittelstädt (Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Malick Thiaw (Newcastle) Mediocampistas : Karim Adeyemi (FC Barcelona), Mika Baur (Celtic), Tom Bischof (Bayern Múnich), Said El Mala (FC Colonia), Brajan Gruda (RB Leipzig), Vitaly Janelt (Brentford), Felix Keidel (Elversberg), Aleksander Pavlovic (Bayern Múnich), Derry Scherhant (Friburgo), Florian Wirtz (Liverpool)

: Karim Adeyemi (FC Barcelona), Mika Baur (Celtic), Tom Bischof (Bayern Múnich), Said El Mala (FC Colonia), Brajan Gruda (RB Leipzig), Vitaly Janelt (Brentford), Felix Keidel (Elversberg), Aleksander Pavlovic (Bayern Múnich), Derry Scherhant (Friburgo), Florian Wirtz (Liverpool) Delanteros: Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt), Nick Woltemade (Juventus).

*Con información de la AFP